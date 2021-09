Pieve Emanuele, due morti in deposito di azoto

(mi-lorenteggio.com) Pieve Emanuele, 28 settembre 2021 – Stamane, intoro alle ore 11.40, in via Rita Levi Montalcini, in un deposito di azoto, due persone sono state trovate prive di vita. Inutili i soccorsi dei medici dell’elisoccorso, dei Vigili del Fuoco. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

Le vittime sono due uomini, S. J. di 42 anni e Z. E. di 46 anni.

Monza, 28 Settembre 2021- Sol è profondamente colpita e addolorata per il tragico incidente

che è costato la vita a due dipendenti della ditta Autotrasporti Pé di Costa Volpino (BG), che

aveva l’incarico di effettuare le operazioni di trasporto e rifornimento di azoto liquido nel

serbatoio presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Sol è vicina alle famiglie delle due vittime e collabora con le autorità nelle indagini mirate a chiarire la dinamica e le cause di questo tragico incidente. La ditta Autotrasporti Pé, specializzata in trasporti criogenici, dotata di certificazioni specifiche, collabora con Sol da diversi anni.

Al momento ogni ipotesi circa le possibili cause del tragico incidente appare prematura, in attesa delle verifiche tecniche e delle indagini in corso, per le quali Sol rimane a completa disposizione delle autorità.

V. A.