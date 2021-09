“Piume”: la preghiera in musica di Daniele Piovani

(mi-lorenteggio.com) Cologno Monzese, 21 settembre 2021 – Daniele Piovani torna a far sentire la sua voce, e lo fa con tutta la sua sensibilità nel brano “Piume”, disponibile dal 9 settembre su youtube e dal 20 settembre in tutte le piattaforme digitali.

“Piume”, co-scritta nel testo insieme a Rita Giacalone, è stata prodotta da lui stesso, ed esce sotto le edizioni musicali EBIM Records, una nuova realtà con la quale ha iniziato a collaborare.

Daniele Piovani, che concentra la sua attività principale come songwriter (ha scritto fra gli altri per Cristian Imparato, Nick Luciani, Pamela Prati, Angelo Famao), torna ad esprimersi in prima persona, e lo fa a modo suo, con una preghiera in musica, profonda ed intimista, che ci racconta così:

“Il brano è stato composto e strutturato in forma essenziale, con l’utilizzo di pochissime tracce strumentali e senza alcuna ritmica rilevante, una scelta fatta per dare maggior spazio alle parole.

“Piume” si presenta come una preghiera rivolta alle persone care, che continuano a vivere, seppur in un’altra forma, dentro di noi.

La genesi del brano è molto particolare, nasce infatti da una collaborazione nata per “posta”, se così si può dire!

Ogni giorno aprendo la mia e-mail trovo numerosi testi da visionare e provini di brani. Personalmente cerco sempre di rispondere a tutti, lo trovo rispettoso ed educato.

Una di queste mail portava il nome di Rita Giacalone, una ragazza con un sogno nel cassetto, quello di poter scrivere una canzone, nient’altro.

Mi ha scritto per diverso tempo, inviandomi i suoi testi.

Le ho dato dei piccoli consigli, secondo me funzionali, per rendere i suoi scritti più incisivi e farli diventare più “musicali”, ed un piccolo compito, quello di scrivere qualcosa di vero, che le appartenesse.

Dopo un po’ di tempo mi ha inviato “Piume”, correlata da una storia che mi ha emozionato, e da lì abbiamo sviluppato la canzone, così come la sentite oggi.

Solitamente non scrivo per me, ma in questo caso ho deciso di fare un’eccezione, perché in quelle parole ci sono tante sensazioni e stati d’animo nei quali mi ritrovo, e spero di essere riuscito ad esprimerli al meglio”.

GUARDA IL LYRIC VIDEO DI PIUME



Biografia:

Daniele Piovani nasce a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, nel 1983.

Musicista, cantante, autore e compositore, vive a Cologno Monzese.

Allievo di Luca Sala, collabora stabilmente con diverse etichette discografiche ed edizioni musicali.

Produce musica e sviluppa nuovi progetti artistici in autonomia, avvalendosi di preziosi collaboratori (studi di registrazione, arrangiatori, uffici stampa, radio promoter).

Si esibisce inoltre in circa 50 eventi live all’anno nel nord Italia, in duo con formazione chitarra e voce.

Scrive per numerosi artisti emergenti, preferibilmente genere pop, ed anche per importanti Orchestre, proponendo brani da ballo.

E’ stato co-autore finalista di Area Sanremo 2019, co-autore semifinalista “Premio Lunezia 2021 Nuove Proposte”.

Nel 2020 firma i singoli di Nick Luciani (Mentre aspetto che torni) e di Cristian Imparato (Non chiedermi).

Nell’estate del 2021 firma il nuovo singolo della showgirl, attrice e cantante Pamela Prati “L’estate è adesso”, che anticipa un album celebrativo per i 40 anni di carriera.

Il brano in poco tempo supera le 500.000 visualizzazioni su Youtube.

Sempre nell’estate 2021 scrive per il cantante Angelo Famao il brano “L’estate insieme a te”. Attualmente è in studio per nuovi progetti discografici.

D. P