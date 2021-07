SPORT LOMBARDIA, DA REGIONE 600.000 EURO PER SOSTEGNO 53 EVENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2021 – Regione Lombardia ha pubblicato l’elenco delle manifestazioni in programma sino al 31 ottobre 2021 che sono state ammesse a finanziamento a fondo perduto. “Si tratta di 53 eventi – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – importanti per l’immagine e per l’economia dei nostri territori che contribuiranno al rilancio del movimento sportivo regionale e delle attività dell’intera filiera”.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE VOLANO PER ECONOMIA DEI TERRITORI – “Grazie al sostegno regionale – sottolinea il pluricampione olimpico – lo sport in Lombardia è ripartito con la marcia giusta dopo i periodi bui del ‘lockdown’. Il supporto della Giunta permetterà di sostenere eventi che altrimenti avrebbero potuto essere messi a rischio dalla congiuntura economica e dalle norme restrittive circa il pubblico. Manifestazioni che sono un formidabile biglietto da visita nel mondo per le bellezze e l’attrattività della nostra regione, oltre che un volano eccezionale alla pratica sportiva per migliaia di lombardi. Il loro svolgimento assicurerà importanti benefici indiretti per le migliaia di attività economiche coinvolte, da quelle dell’ospitalità a quelle più propriamente tecniche, per le società e i gruppi sportivi, per tante famiglie e tanta gente”.

DA SETTEMBRE LE DOMANDE PER LA SECONDA FINESTRA DEL BANDO – Le richieste di finanziamenti per l’organizzazione di eventi sportivi in programma dal primo novembre 2021 al 31 marzo 2022 potranno essere inoltrate dal prossimo 1° settembre sino al 1° ottobre. “Dopo il successo – sottolinea Antonio Rossi – di questa prima finestra del bando, guardiamo al futuro con grandi ambizioni. Regione mette a disposizione nel complesso 1 milione di euro a fondo perduto per l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive. Una somma importante che porterà benefici considerevoli alla nostra splendida regione”.

DAL TENNIS ALLA VELA – Sono 53 le manifestazioni sportive internazionali del periodo 1 aprile-31 ottobre, patrocinate da Regione Lombardia, che hanno ottenuto finanziamenti regionali a fondo perduto. A seguire l’elenco completo, suddiviso per provincia.

BERGAMO: Giro d’Italia Giovani Under 23 (ciclismo, Colere, 15.000 euro), Torneo Open Trofeo Fantoni Brasi Sport (tennis, Rovetta, 15.000 euro), Coppa Angelo Quarenghi (calcio, Zogno, 15.000 euro), Regata Lovere-Tavernola-Lovere (vela, Lovere, 10.000 euro), Trofeo equestre Summer Granger Tour 2021 (equitazione, Seriate, 10.000 euro), Maga Skymarathon (corsa in montagna, Serina, 10.000 euro), International Orobie SkyRaid (corsa in montagna, Fiorano al Serio, 10.000 euro), Uesse Summer Camp (calcio giovanile, Sarnico, 10.000 euro), Campionati italiani Tiro alla targa 2021 (tiro con l’arco, Bergamo, 10.000 euro), Tre sere di Dalmine (ciclismo, Bergamo, 10.000 euro), Rally del Sebino (auto, Rogno, 10.000 euro).

BRESCIA: 71° Centomiglia internazionale del Garda (vela, Gargnano, 15.000 euro), Meringa Cup – Trofeo Alpe del Garda (vela, Tremosine sul Garda, 15.000 euro), XVII Trofeo EdilBeta (rugby, Rovato, 15.000 euro), V Trofeo Renata Bellini (rugby, Rovato, 15.000 euro), I Trofeo Rinascita Carpenedolo-Memorial Bonometti (bocce, Carpenedolo, 10.000 euro), LimoneXtreme 2021 (corsa in montagna, Limone sul Garda, 10.000 euro), Coppa del mondo e-bike enduro (ciclismo, Malegno, 10.000 euro), Run Aragosta Ka Pa Skale (corsa in montagna, Capo di Ponte, 10.000 euro), Paratico Tricolore – Grand Prix del Sebino (corsa, Paratico, 10.000 euro), Ivars Tre campanili half marathon (corsa, Vestone, 10.000 euro), Extra Pass Basketball summer camp (pallacanestro, Brescia, 10.000 euro).

COMO: Trofeo Renato Malacarne (pallacanestro, Cermenate, 15.000 euro), Atp Challenger, Città di Como (tennis, Como, 15.000 euro), Targa d’oro Villa d’Este – maschile e femminile (golf, Montorfano, 10.000 euro), Tappa circuito italiano BMX (ciclismo-BMX, Olgiate Comasco, 10.000 euro), Memorial Gianni Brera (calcio, Cantù, 10.000 euro).

CREMONA: Campionato Regionale Individuale Atletica Leggera e Master (atletica, Casalmaggiore, 15.000 euro), Campus Polisportivo Calcio e non solo 2021 (calcio giovanile, Spino d’Adda, 10.000 euro), 3 X Cre Memorial Robi Telli e Miky Barcella (pallacanestro, Cremona, 10.000 euro).

LECCO: Giro d’Italia Donne 2021 (ciclismo, Colico, 15.000 euro).

MANTOVA: Tennis Trophy Fit KinderJoy of moving – junior (tennis, Goito, 10.000 euro).

MILANO: Trofei di Milano 2021, Educazione, cultura e Sport per i giovani (atletica, Milano, 15.000 euro), Ri Scatti & Danza (danza, Legnano, 15.000 euro), Campionato nazionale unificato Fight sport (sport combattimento, Milano, 10.000 euro), Run for Life Monza 2021 (corsa, Milano, 10.000 euro), Expo per lo sport 2021 (festa dello sport, Milano, 10.000 euro), Playground Milano League 2021 (pallacanestro, Milano, 10.000 euro), 7° Camuna Rally (auto, 10.000 euro), Walking Day 2021 (camminata non competitiva, Milano, 10.000 euro), Il bowling riparte – Progetto bowling e scuola Lombardia (bowling, Milano, 10.000 euro), Trofeo Fumagalli (ciclismo, Milano, 10.000 euro), Trofeo Antonietto Rancilio 2021 (ciclismo, Parabiago, 10.000 euro).

MONZA BRIANZA: Trofeo Carnevale (rugby, Usmate Velate, 10.000 euro), Trofeo Memorial Beronni e Perego (ciclismo, Brugherio, 10.000 euro), Road to Colosseum (arti marziali, Monza, 10.000 euro).

SONDRIO: Trofeo Vanoni (corsa in montagna, Morbegno, 10.000 euro), Meeting Gold Lombardia (atletica, Chiuro, 10.000 euro), Giro d’Italia Under 23, tappe in Valtellina (ciclismo, Tirano, 10.000 euro), Campionato italiano allievi e assoluti juniores e master di corsa in montagna (corsa in montagna, Lanzada, 10.000 euro).

VARESE: Campionato italiano Senior pesi leggeri, pararowing Under23, Junior, Ragazzi, esordienti (canottaggio, Gavirate, 15.000 euro), Campionati italiani Master-Trofeo Secondo Mona 1903 (ciclismo, Somma Lombardo, 10.000 euro), Gran Premio Industria, Commercio, Artigianato Carnaghese (ciclismo, Carnago, 10.000 euro).