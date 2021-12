23 pazienti visitati, per 4 necessaria l’ossigenoterapia



(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 dicembre 2021 – Un programma di monitoraggio con particolare riferimento al

danno polmonare da SARS-CoV-2 rivolto ai pazienti che sono stati ricoverati per Covid-19ndurante l’emergenza epidemiologica. È quello che la ASST Monza sta portando avanti secondo le indicazioni di Regione Lombardia con il coinvolgimento dell’Unità operativa di Pneumologia, unitamente alle altre Unità Operative di Pneumologia lombarde.

Sabato 11 dicembre, nel corso del “Respiratory post-Covid day” sono stati quindi visitati 23 pazienti dalle 9 alle 18, ricoverati nei mesi scorsi presso l’Ospedale San Gerardo, nell’ambito del programma dell’ambulatorio post-Covid diretto dal prof. Paolo Bonfanti.

“Nell’ambito di una giornata sancita dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia che

ha visto coinvolte tutte le Pneumologie lombarde – spiega il prof. Fabrizio Luppi, direttore ff

della Clinica Pneumologica – abbiamo valutato 23 pazienti ricoverati in precedenza presso la

nostra struttura per polmonite da SARS CoV-2. Tali pazienti sono stati sottoposti a visita e

ad indagini funzionali respiratorie. In particolare a 4 di questi è stata prescritta

l’ossigenoterapia, da effettuarsi solo durante lo sforzo e non a riposo. Tale condizione è

stata svelata mediante l’esecuzione del test del cammino dei 6 minuti, che rappresenta un

test standardizzato per la diagnosi di questo specifico tipo di insufficienza respiratoria, che

non si evidenzia quando il paziente si trova a riposo, a testimonianza dell’importanza

dell’esecuzione di una valutazione funzionale respiratoria nei pazienti che hanno sofferto di

polmonite da SARS-CoV-2”.

I pazienti sono stati sottoposti a visita pneumologica, spirometria globale, diffusione del CO

e test del cammino dei 6 minuti.

Hanno partecipato alla giornata il prof. Fabrizio Luppi, la dott.ssa Anna Monzani,

Responsabile del Servizio Ambulatoriale della Clinica Pneumologica, Cinzia Colaci e Wilma

Pepe, entrambe nel ruolo di Tecnico di Fisiopatologia Respiratoria e due specializzandi, il

dott. Pietro Curci e il dott. Giovanni Franco.

La Lombardia è stata la regione italiana più duramente colpita dalla pandemia da SARS-CoV2 con un elevato numero di pazienti dimessi dagli ospedali lombardi con diagnosi di Covid19. Una percentuale significativa di questi pazienti, stimabile fra il 20 e il 40%, accusa sintomi respiratori a distanza di mesi dal ricovero e sebbene una quota di questi pazienti siano stati poi presi in carico dai diversi programmi di follow-up sviluppati dalle strutture

ospedaliere della regione, molti restano ancora senza un’adeguata risposta clinica. Per

questo motivo Regione Lombardia ha ritenuto opportuno offrire in modo diffuso e articolato

su tutto il suo territorio regionale un programma di monitoraggio ai pazienti che sono stati

ricoverati a seguito della pandemia, quale risposta di salute mirata a contrastare quelli che

sono i danni più diffusi a lungo termine della malattia da SARS-CoV-2

