Powervolley Milano. In archivio l’ultimo test non ufficiale pre-campionato con Modena

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2021 – L’Allianz Powervolley Milano manda in archivio l’ultimo test non ufficiale prima dell’esordio in Campionato con i 4 set disputati questo pomeriggio all’Allianz Cloud di Milano nell’allenamento congiunto con la Leo Shoes PerkinElmer Modena. Il test match ha visto i bianco blu cedere per 3-1 al termine di due ore di gioco che hanno regalato una pallavolo intesa e ricca di colpi di qualità, come raccontano i parziali (23-25, 29-27, 18-25, 42-44). L’Allianz Powervolley Milano si è contesa la partita punto a punto, ad eccezione del terzo set vinto dalla compagine modenese. Molto positiva la prestazione della società ambrosiana che ha svolto un allenamento importante, sfoderando un gioco di alto livello e sicurezza in tutti i fondamentali di gioco, in vista della prima di campionato con Monza domenica 17 ottobre all’Allianz Cloud.