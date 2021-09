Powervolley sostiene FIAGOP nell’iniziativa “Io corro per loro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 settembre 2021 – Questo pomeriggio il presidente Lucio Fusaro e Nicola Pesaresi hanno presenziato alla conferenza stampa per la manifestazione “Io corro per loro”: un evento organizzato da FIAGOP e patrocinato dal CONI, CUS Milano, Regione Lombardia e AIEOP. Una corsa benefica a sostegno della ricerca contro l’oncoematologia infantile: FIAGOP, la Federazione Nazionale delle Associazioni i Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie, ha promosso progetti di ricerca scientifici, la sfida è fare di più ed essere più incisivi, proprio per questo motivo Powervolley Milano ha deciso di contribuire alla promozione di questo evento comprendendo l’importanza di sensibilizzare il pubblico su un tema così importante.

Presenti alla conferenza stampa anche Angelo Ricci Presidente FIAGOP, Alessandra Locatelli Assessore Regione Lombardia alla famiglia, Solidarietà sociale e Pari Opportunità, Marco Zecca Presidente AIEOP, Alessandro Castelli Presidente CUS Milano e Giovanni Malagò Presidente CONI.

La società del presidente Lucio Fusaro da sempre in prima linea sul fronte della responsabilità sociale, ricordiamo tra le attività promosse quella con la Fondazione UMANAMENTE Volley4All, dare visibilità agli invisibili, si espone anche circa temi così delicati e importanti come l’oncoematologia pediatrica e l’iniziativa correlata:” La cosa di cui vado più orgoglioso, non sono i risultati della mia squadra, ma sono iniziative promosse sul territorio e per le persone come volley4All: abbiamo dato visibilità agli invisibili, persone disabili che si esibivano prima della nostra partita, abbiamo dato loro l’opportunità di dimostrare quello che facevano perché lo sport non è solamente fare del bene al proprio fisico, il concetto che bisogna trasmettere è quello di essere utile alla mia città, essere utile alle persone, utile a questi progetti. Sarei onorato se questa associazione venisse l’anno prossimo alle nostre partite per avere la stessa visibilità e raccontare al nostro pubblico quanto è importante. Questo secondo me è lo sport: creare socialità, aggregazione, cultura, opportunità e creare visibilità a certe opportunità. Associazioni come quelle sportive devono presidiare le realtà più disastrate che tutto il mondo ha, questo è il senso dello sport”

Presente alla conferenza stampa anche il libero dell’Allianz Powervolley Milano: “Sono onorato di partecipare a questa conferenza e in veste di atleta di Powervolley sono contento di esserci e sostenere FIAGOP e questa bellissima iniziativa. Sensibilizzare in merito a un tema come quello dei tumori infantili ha una estrema importanza. Credo che lo sport debba essere il veicolo di queste tematiche e debba esserne promotore. Powervolley l’ha fatto e vuole continuare a farlo, oggi sosteniamo questa iniziativa di “Io corro per loro””.

“Io corro per loro” si terrà domenica 26 settembre all’Idroscalo di Milano, una bella ed importante iniziativa per. garantire ai bambini e agli adolescenti malati di tumore o leucemia il diritto alla salute e alla buona qualità della vita e garantire alle loro famiglie il sostegno necessario.

Link per partecipare alla manifestazione: https://www.iocorroperloro.it/it