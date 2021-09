PRE COP26 ‘ALL4CLIMATE’, GIOVEDÌ REGIONE CHIUDE L’EVENTO A PALAZZO LOMBARDIA CON PRESIDENTE E ASSESSORE AMBIENTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2021. Il presidente di Regione Lombardia domani pomeriggio, giovedì 30 settembre, chiuderà l’evento (presumibilmente dalle ore 18.15) della Pre Cop26 ‘All4Climate’ in programma a Palazzo Lombardia e al quale parteciperà l’assessore regionale all’Ambiente e Clima.

Titolo: ‘Dialogue for climate action – sub-national governments call for raising ambition towards Cop26’. Un tema che coinvolge le Regioni partner delle reti internazionali con le quali la Lombardia collabora per presentare gli impegni sul clima.

– ore 16.15, inizio lavori, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N4, Sala Biagi. L’intervento di chiusura del presidente della Regione è previsto per le ore 18.15.

V.A.