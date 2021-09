Premi di Lega 20/21: coach Roberto Piazza miglior allenatore di Superlega

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2021 – Assegnati i premi della Lega Pallavolo Serie A per la stagione 2020/21. Nell’elenco dei vincitori anche il primo condottiero dell’Allianz Powervolley Milano: coach Roberto Piazza è stato scelto come miglior allenatore per la Superlega. In una delle prime partite casalinghe l’allenatore parmense riceverà il Premio “Costa-Anderlini”.

Queste le parole del nostro presidente Lucio Fusaro “Siamo veramente orgogliosi di avere con noi Roberto Piazza, premiato come miglior allenatore di Superlega. E ancora di più, siamo molto felici ed entusiasti di averlo con noi per altri due anni, lo abbiamo fortemente voluto perché, tra le tante capacità, sa valorizzare al meglio i nostri atleti, soprattutto i più giovani””

Fra i premiati anche il giovane Fabrizio Gironi, in prestito a Prisma Taranto, che vince il titolo di miglior giocatore italiano Under 23 per la serie A2.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Premio “Costa–Anderlini” – Miglior allenatore

Roberto Piazza (Allianz Milano) per la SuperLega Credem Banca

Gianluca Graziosi (Agnelli Tipiesse Bergamo) per la Serie A2 Credem Banca

Giuseppe Lorizio (HRK Motta di Livenza) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Gianfranco Badiali” – Miglior giocatore italiano Under 23

Alessandro Michieletto (Itas Trentino) per la SuperLega Credem Banca

Fabrizio Gironi (Prisma Taranto) per la Serie A2 Credem Banca

Kristian Gamba (HRK Motta di Livenza) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Ilario Toniolo” – Migliore arbitro di SuperLega Credem Banca

Stefano Cesare

Premio “Cesare Massaro” – Miglior arbitro di Serie A2/A3 Credem Banca

Sergio Jacobacci

Premio “Andrej Kuznetsov” – Miglior realizzatore in assoluto

Nimir Abdel Aziz (Itas Trentino) per la SuperLega Credem Banca

Francisco Wallyson Bezzerra Souza (Kemas Lamipel santa Croce) per la Serie A2 Credem Banca

Pawel Stabrawa (Aurispa Libellula Lecce) per la Serie A3 Credem Banca

Classifiche Individuali di Rendimento

Miglior Servizio

Jonas Bastien Baptiste Aguenier (NBV Verona)

Miglior Ricezione

Santiago Nicholas Danani La Fuente (Kioene Padova)

Miglior Schiacciatore

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia)

Miglior Centrale

Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)

Maggior numero di Ace

Nimir Abdel-Aziz (Itas Trentino)

Maggior numero di Muri Vincenti

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)

Maggior numero di Attacchi Vincenti

Nimir Abdel-Aziz (Itas Trentino)