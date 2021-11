Premiati da Regione Lombardia i volontari del COR Protezione Civile e la Polizia Locale per l’attività svolta durante il Covid

Lunedì 15 novembre si è svolta la cerimonia di ringraziamento dei volontari della Protezione Civile a Milano e degli Agenti della nostra Polizia Locale. Presente anche il neo Assessore alla Protezione Civile Emiliana Brognoli

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 novembre 2021. Anche i nostri volontari rhodensi del COR Protezione Civile sono stati premiati da Regione Lombardia per la propria attività svolta durante tutto il periodo della pandemia.

La cerimonia di ringraziamento dei volontari della Protezione Civile si è svolta lunedì 15 novembre 2021 a Milano in Piazza Città di Lombardia. In rappresentanza del COR sono stati presenti Enrica Ceppatelli e Giorgio Soffientini insieme al neo Assessore alla Protezione Civile Emiliana Brognoli.

Anche Regione Lombardia, come Città Metropolitana di Milano, ha premiato circa 15mila volontari di Protezione civile che hanno prestato servizio durante l’emergenza da Covid-19 in Lombardia. Il presidente Attilio Fontana, il vicepresidente Letizia Moratti (Welfare) e gli assessori Stefano Bolognini (Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Pietro Foroni (Protezione civile e Territorio) sono intervenuti lunedì alla cerimonia, assieme al sottosegretario al Ministero degli Interni, Nicola Molteni e al coordinatore della campagna vaccinale per la Lombardia, Guido Bertolaso.

A tutti i volontari, così come a quelli presenti ieri in Piazza Città di Lombardia, è stato consegnato un ‘nastrino’ che simbolicamente rappresenta la loro partecipazione e il loro contributo alla diffusione e attuazione delle e misure di prevenzione e di aiuto alla popolazione durante l’emergenza Covid.

Oltre ai ringraziamenti del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e delle altre cariche intervenute, si aggiungono quelli dell’Assessore Brognoli: “A nome della città ringrazio il prezioso lavoro, che hanno svolto e che continuano a svolgere i volontari del COR. Ho prima apprezzato come cittadina il loro costante impegno e la loro generosità verso gli altri. Adesso come assessore posso constatare il grande lavoro di squadra basato sulla capacità organizzativa e sulla passione che hanno permesso di affrontare l’emergenza sanitaria a beneficio di una comunità in grande difficoltà”.

Sempre per l’attività svolta durante la pandemia, Regione Lombardia ha consegnato il nastrino di benemerenza insieme all’Attestato di Riconoscenza anche a 36 agenti del Comando di Polizia Locale “Savarino” di Rho guidati dal Comandante Antonino Frisone.

Per il corpo della Polizia locale, il Sindaco Andrea Orlandi ha previsto una cerimonia di consegna martedì 23 novembre alle ore 13.00 presso il Palazzo Comunale.

Foto (da sinistra): Assessore Emiliana Brognoli, Presedente Regione Lombardia Attilio Fontana, Enrica Ceppatelli – COR e Giorgio Soffientini – COR

V.A.