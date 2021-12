PREMIAZIONE ANNUALE DEL CORPO CONSOLARE DI MILANO E DELLA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2021 – Nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia ha assegnato un riconoscimento speciale a sei personalità che si sono distinte per il loro impegno nella lotta contro la pandemia da Covid19 e per la particolare collaborazione con il Corpo Consolare.

L’Ambasciatore Augusto Salamanca, Console Generale del Perù e Decano del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, Patrizia Signorini, Console Generale Onorario di Lettonia e Vice Decano del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, nel corso di una cerimonia condotta da Sandro Neri, Direttore de IL GIORNO, hanno conferito il riconoscimento al Prefetto di Milano Renato Saccone, al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, al Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid19 Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, alla Vice Presidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, alla Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana Sabina Liebschner e al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano Lodi Monza e Brianza Pasqualino D’Aloia per celebrare le Istituzioni e le professioni sanitarie e per porgere il proprio ringraziamento ai medici e gli infermieri per l’eccezionale lavoro che stanno tuttora svolgendo. Tra le personalità del mondo istituzionale, culturale, imprenditoriale e politico invitate, il presidente di Assoedilizia e di Amici di Milano Achille Colombo Clerici, Cesare Castelbarco Albani, Sergio Dompè, Claudia Buccellati.

Con 122 consolati, il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia è numericamente il più significativo al mondo, a dimostrazione dell’importanza rivestita da Milano e dalla Regione Lombardia nel panorama internazionale.