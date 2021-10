PRESIDIO MELEGNANO SABATO 23 OTTOBRE CONTRO LOGISTICA SAN CARLO-BERTARELLA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2021 – Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, parteciperà sabato 23 ottobre, dalle ore 15 a Melegnano, al presidio organizzato dal Comitato Locale contro l’operazione San Carlo-Bertarella. Un maxi-insediamento logistico/produttivo, che potrebbe sorgere alle porte del paese, con un’estensione pari a quella di 57 campi da calcio.



Nicola Di Marco (M5S) dichiara: «Da mesi, con comitati, liste locali e associazioni, ci stiamo battendo con momenti informativi e gazebo contro il consumo di oltre 41 ettari di terreno: una colata di cemento di dimensioni non più sostenibili per il sud Milano. Purtroppo, però, nei giorni scorsi è arrivata la decisione del Comune di Melegnano che, di fatto, ha dato il primo via libera all’operazione. Noi pensiamo che, invece, l’Amministrazione dovrebbe rivedere le proprie scelte per tutelare le peculiarità di Melegnano evitando così di snaturare la Cittadina in modo irreversibile. In più, a nostro avviso, è mancata una idonea comunicazione alla Cittadinanza sui pro e contro dell’operazione. Al contempo, in questi mesi, decine e decine di Cittadini hanno sostenuto la raccolta firme, promossa e sostenuta anche dal M5S, volta a bloccare l’operazione, ma evidente nessuno ha voluto ascoltarci. Saremo quindi presenti al presidio perché vogliamo ribadire con fermezza la nostra posizione in difesa del suolo, del nostro ambiente, della qualità della vita dei cittadini di tutta l’area ed affinché vengano valutate le ricadute negative di queste scelte scellerate. La Lombardia è maglia nera per il Consumo di Suolo, è arrivato il momento di dire basta».