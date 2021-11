PROLUNGAMENTO M4 AL SUD OVEST: SI RIPARTE CON NUOVA ASSESSORA E CITTA’ METROPOLITANA

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 3 novembre 2021- Riceviamo e pubblichiamo:

Le elezioni amministrative dello scorso ottobre, hanno confermato alla guida della città di Milano il Sindaco Giuseppe Sala con una nuova Giunta cittadina all’interno della quale riscontriamo il passaggio della delega alla “Mobilità e Trasporti” da Marco Granelli alla neo Assessora Arianna Censi, precedentemente in carica come vice sindaca della Città Metropolitana.

Premesso che nel corso del precedente mandato elettorale è stato svolto, a nostro giudizio, un buon lavoro

che ha consentito di individuare cinque ipotesi progettuali di prolungamento della M4 in direzione Sud Ovest,

il Comitato Civico M4 accoglie positivamente la nomina dell’Assessora Arianna Censi in quanto approfondita

conoscitrice dell’area metropolitana milanese ed in particolare dell’ambito dei Trasporti.

Nelle prime dichiarazioni l’Assessora ha confermato che il suo mandato sarà nell’ottica della continuità,

saranno ripresi i “dossier” aperti nei precedenti cinque anni di consigliatura e ci sarà una particolare

attenzione nel miglioramento delle connessioni verso gli HUB intermodali.

Nuova spinta al prolungamento dal Piano Territoriale Metropolitano (PTM)

Riteniamo che un’ulteriore spinta positiva verso la realizzazione del prolungamento M4 possa essere fornita

dal Piano Territoriale Metropolitano (PTM) che è stato recentemente (maggio 2021) approvato in sede di

Consiglio Metropolitano.

All’interno di tale documento di programmazione, trova infatti collocazione nel capitolo relativo ai “progetti

infrastrutturali” la proposta di estensione della “linea metropolitana M4 da Lorenteggio verso

Buccinasco/Corsico-A50 Tangenziale Ovest/Trezzano sul Naviglio”. Con questo atto si evince che, dopo

quanto già indicato nei Piani Territoriali del Comune di Milano e della Regione Lombardia, ora anche la Città

Metropolitana di Milano riconosce la necessità e l’utilità di tale infrastruttura per il territorio del Sud Ovest.

In particolare, la presenza di Città Metropolitana potrebbe rappresentare, a nostro avviso, un valore aggiunto

nel percorso progettuale in quanto in grado di svolgere un ruolo di raccordo e di mediazione tra il comune

di Milano e la Regione Lombardia ed in questo contesto è utile rilevare come la sopracitata Città

Metropolitana fosse governata fino a pochi mesi fa proprio dall’attuale neo Assessora alla Mobilità del

comune di Milano, in qualità di vice Sindaca.

Necessario ora un accordo di programma per finanziare il progetto preliminare

Premesso che dal tavolo di lavoro intercomunale è emerso chiaramente che i comuni Buccinasco e di Corsico

credono fortemente nel progetto del prolungamento, è ora giunto il momento di definire rapidamente un

accordo di programma nel quale formalizzare gli impegni economici delle diverse istituzioni coinvolte che si

rendono necessari per finanziare il progetto preliminare (seconda fase del PTFE).

A tale proposito è utile ricordare che a partire da gennaio 2022 dovrebbe essere finalmente disponibile il

previsto stanziamento di Regione Lombardia pari a 900.000 euro ma che tale risorsa non è da sola sufficiente

per commissionare l’inizio dell’attività progettuale. Continueremo a tenervi aggiornati.

Il Direttivo del Comitato Civico M4.