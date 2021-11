Rapina tre farmacie in due ore: arrestato dalla Polizia di Stato a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2021- Ieri, nel tardo pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 49 anni, pregiudicato, per rapina aggravata e continuata ai danni di tre farmacie in via Premuda, Corso di Porta Vittoria e Corso Colombo, colpite in un breve arco di tempo l’una dall’altra con il medesimo modus operandi: con fare deciso e tranquillo si introduceva nelle farmacie e raggiungeva il bancone delle casse, costringendo le vittime ad aprire e le stesse appropriandosi dell’incasso.

I poliziotti del gruppo “Falchi” della 6° sezione della Squadra Mobile di Milano, che già erano dislocati sul territorio in servizio di prevenzione e repressione dei reati di rapina, dopo la segnalazione delle rapine alla farmacia di via Premuda nr.10 delle ore 17:10 e alla vicina farmacia di corso Porta Vittoria 36 delle 17:35, alla luce della descrizione resa dalle vittime, fin da subito concordanti su abbigliamento e caratteristiche somatiche del malfattore, hanno focalizzato la loro attenzione nella zona dando luogo ad una serrata attività di pattugliamento e osservazione allargando il raggio d’azione fino alla zona della stazione porta Genova.

Tale attività si è rivelata decisiva poiché, alla notizia diramata di un ulteriore rapina perpetrata alle ore 19.10 presso la Farmacia di Corso Colombo 1 da un uomo con le stesse caratteristiche, i “Falchi” hanno intercettato e bloccato il rapinatore in piazzale della Stazione di Porta Genova angolo via Vigevano, trovandolo in possesso di circa 1700 euro in contanti evidente frutto delle precedenti rapine.

