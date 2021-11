Regione Lombardia apre all’educazione finanziaria

Monica Forte, Presidente della Commissione Antimafia: “su questa iniziativa consenso dell’intero Consiglio Regionale”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2021 – Unanimità di tutti i Gruppi rappresentati in Consiglio regionale della Lombardia per la mozione della Presidente della Commissione Antimafia Monica Forte che impegna la Regione a lavorare all’introduzione dell’educazione finanziaria, al risparmio e all’uso del denaro in Scuole, Aziende e Carceri.

“Il tema è antico, ma negli ultimi due anni ne è stata drammaticamente amplificata la dimensione problematica” spiega Forte, e continua: “numerosi rapporti di ricerca, richiamati nelle motivazioni della mozione, ci raccontano di un avvitamento delle condizioni finanziarie delle famiglie e delle imprese, anche dovuto alla difficoltà nell’affrontare debiti assunti non commisurati alla propria capacità di onorarli. Nei Cittadini in età scolare, poi, si rileva una diffusa difficoltà alla gestione del denaro derivante anche da un complessivo insieme di messaggi, veicolati soprattutto attraverso la rete, indirizzati verso lo sperpero come mezzo di affermazione sociale”.

“Per questi ed altri motivi” prosegue Forte “ci è sembrato importante coinvolgere nell’introduzione dell’educazione finanziaria certamente le scuole e le aziende, ma anche le carceri. Tra gli strumenti di reinserimento previsti nel mondo della detenzione potremo ora annoverare anche una forma di educazione finanziaria così da favorire le potenziali pulsioni di iniziativa di impresa dei singoli e fornire gli strumenti perché, a pena espiata, si sia nelle condizioni di avere una conoscenza di base utile al perseguimento di tali ambizioni”.

“Sono molto soddisfatta della piena convergenza di tutte le forze politiche su questo tema e sarà mio compito” conclude Forte “monitorare la fase applicativa su cui la Giunta Regionale è stata impegnata”.