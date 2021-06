Rho. Cerimonia di consegna delle borse di studio 2020

(mi-lorenteggio.com) Rho 18 giugno 2021 – Una cerimonia ufficiale per incontrare gli studenti più meritevoli di Rho e consegnare la pergamena che attesta l’assegnazione della borsa di studio relativa all’anno 2018/2019.

I ragazzi e le famiglie hanno ricevuto il premio in denaro della borsa di studio a inizio anno, ma l’Amministrazione ha voluto organizzare un momento per conoscerli e congratularsi con loro.

“Ci tenevamo molto a vedere di persona questi ragazzi, è sempre un momento molto bello e sentito, che rappresenta la fiducia che, come Amministrazione, diamo ogni anno agli studenti che ottengono ottimi risultati negli studi” ha detto Marisa Sinigaglia presidente del Consiglio Comunale, all’evento. Presente anche lo storico locale Piero Airaghi, che ha portato un saluto e un incoraggiamento ai ragazzi.

In tutti i beneficiari delle borse di studio 2020, che si riferiscono all’anno scolastico 2018/19, sono 55, per un valore di 18.550 euro: i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado (ex medie) hanno ricevuto un assegno di 250 euro, quelli delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) 400 euro.

“Di solito la consegna avveniva a dicembre, ma quest’anno abbiamo dovuto rimandare per l’emergenza sanitaria – dice l’assessora a Scuola e Istruzione, Valentina Giro -. Con la didattica a distanza, l’importanza e il ruolo della didattica sono diventati ancora più evidenti: per questo come Amministrazione sosteniamo e incoraggiamo gli studenti più bravi, incoraggiandoli a proseguire nel loro impegno. Sosteniamo anche quelli che incontrano delle difficoltà, con le azioni previste dal Piano di diritto allo studio”.

La graduatoria ha tenuto conto di merito scolastico e situazione economica della famiglia di appartenenza (valutata in base al reddito ISEE – Indicatore Situazione Economica Equivalente), mentre un requisito fondamentale è la residenza a Rho: sul sito del Comune di Rho, i nomi dei vincitori https://bit.ly/3gOhrkK

Ricordiamo che fino al 25 luglio è aperto il bando Borse di studio 2021, riferito all’anno scolastico 2019-2020. Informazioni sul sito del Comune https://bit.ly/2S6NWSM