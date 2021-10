Rho. CHIUSA VIA CASTELLI FIORENZA nel tratto compreso tra L.go Mazzini e via Dante

Venerdì 08 ottobre 2021 dalle ore 9.00 sino a fine lavori

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 ottobre 2021. Per consentire l’installazione di un’antenna telefonica sul tetto dell’edificio di L.go Mazzini angolo Castelli Fiorenza, venerdì 08 ottobre 2021 dalle ore 09:00 a fine lavori è in programma lo stazionamento sulla via di un’autogru di grandi dimensioni in corrispondenza del civico n. 1 di via Castelli Fiorenza.

Questa occupazione comporterà la chiusura al transito veicolare di via Castelli Fiorenza nel tratto compreso tra L.go Mazzini e via Dante e la modifica della viabilità. Di seguito trovate le informazioni necessarie per garantire l’ingresso e l’uscita dalle proprie residenze e la mappa dei percorsi alternativi.

VIA CASTELLI FIORENZA

• Istituzione divieto di sosta su ambo i lati, da L.go Mazzini a via Dante

• Istituzione strada a fondo cieco a doppio senso di marcia in entrata da via Dante

LARGO MAZZINI

• Istituzione divieto di accesso in via Castelli Fiorenza

• Istituzione deviazione transito veicolare in via Tibaldi per i non autorizzati ZTL

V.A.