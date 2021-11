Rho. Chiusura di via Dante tratto via Castelli Fiorenza – corso Europa da martedì 9 novembre all’11 dicembre 2021

Rho, 4 novembre 2021 – Oltre a una breve chiusura prevista sabato 6 novembre 2021 per circa un’ora, la via Dante nel tratto via Castelli Fiorenza – corso Europa sarà chiusa da martedì 9 novembre all’11 dicembre 2021 per permettere i lavori di realizzazione della pavimentazione in cubetti di pietra sulla sede stradale e il raccordo con l’ingresso del nuovo Teatro Roberto de Silva.

Purtroppo non è possibile rinviare l’intervento, in quando in pieno inverno con temperature più rigide non si può procedere ad alcune lavorazioni.

Per ridurre i disagi della chiusura dell’ultimo tratto di via Dante e l’accesso su via Milano, è stata definita la nuova viabilità della zona, che prevede la modifica del senso di marcia di via Statuto con entrata da via Dante e uscita in via Milano.

Sarà garantito anche un presidio della polizia locale, nelle ore di maggiore traffico, all’innesto di via Castelli Fiorenza su via Milano e al semaforo di via Milano su corso Europa, per agevolare il flusso delle auto.

Si consiglia di percorrere via Dante solo per necessità o per raggiungere gli esercizi commerciali e i servizi esistenti in quella zona, utilizzando il parcheggio sotterraneo di via San Giorgio, che sarà oggetto di una pulizia approfondita per renderlo più fruibile all’utenza.