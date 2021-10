Rho. Operazione della Polizia Locale: controllati 3 pubblici esercizi e i parchi cittadini nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 ottobre

Identificate circa 50 persone con precedenti di polizia e segnalati 2 giovani maggiorenni alla Prefettura di Milano

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 ottobre 2021. Nella notte tra il 1 e il 2 ottobre, la Polizia Locale di Rho ha condotto un’operazione di controllo del territorio finalizzata alla sicurezza generale e alla prevenzione di reati e violazioni amministrative.



Al servizio hanno partecipato 4 equipaggi dell’Ufficio Radiomobile, una pattuglia dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Annonaria, con il prezioso supporto logistico della Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Rho.



Durante le attività sono stati controllati 3 pubblici esercizi, dove sono state riscontrate e verbalizzate numerose violazioni amministrative, sia per violazione della normativa sulle bevande alcoliche, sia sulle norme igienico sanitarie e conservazione degli alimenti, nonché della normativa anti covid. Sono state identificate circa 50 persone, di cui una decina sono risultate con precedenti di polizia per reati vari.



Sui riscontri e sugli accertamenti video-fotografici per quanto ha riguardato la somministrazione e la lavorazione degli alimenti, sarà informata l’ATS territoriale per la normativa igienico sanitaria; per le altre attività saranno informate le Autorità di Pubblica Sicurezza.



Durante il controllo dei parchi cittadini sono state riscontrate violazioni amministrative afferenti alla detenzione di sostanze stupefacenti, con la segnalazione di 2 giovani maggiorenni alla Prefettura di Milano.

V.A.