Riabilitazione mielolesi, un innovativo tapis roulant al CTO per tornare a camminare

Milano, 1 luglio 2021 –“Il paziente, non da molto, è tornato a deambulare, nonostante la lesione spinale, grazie sì a tanta fortuna, ma anche alla costanza e all’impegno di tutti gli operatori sanitari che si occupano dei percorsi di riabilitazione dei pazienti mielolesi”. Comincia con questo commento la ‘passeggiata’ di Michele[1] sul nuovo Treadmill HP Cosmos Airwalk: un innovativo tapis roulant installato nel reparto mielolesi dell’ASST Gaetano Pini-CTO, allo scopo di offrire ai pazienti un percorso di cura sempre più efficace. Lo strumento si distingue in quanto è dotato di un dispositivo di supporto del peso corporeo e protezione anti-caduta che permette di svolgere il trattamento riabilitativo in sicurezza. “L’apparecchiatura – spiega il dott. Antonello Caserta, Direttore della UOC Riabilitazione Mielolesi al Presidio CTO – possiede anche un sistema di analisi del passo che, tramite delle telecamere e dei rilevatori di movimento collegati al computer, registra i parametri relativi alle fasi del passo ottenendo una rilevazione in tempo reale dello schema motorio del paziente durante il cammino”. Grazie al sistema di feedback è possibile quindi allenare il cammino e analizzare l’andamento del programma riabilitativo stesso nel corso del tempo tramite test specifici presenti nel sistema di analisi del computer collegato al Treadmill.

Il macchinario è stato installato in uno degli spazi adibiti a palestra all’interno del reparto mielolesi, interamente rinnovato nel 2020, nonostante la pandemia: gli spazi sono più ampi e funzionali alle esigenze dei pazienti in carrozzina, nonché più confortevoli e colorati, le stanze sono dotate di impianti di domotica e altre tecnologie per agevolare la movimentazione dei pazienti. La ristrutturazione ha riguardato anche la vasca riabilitativa che è stata dotata di un sollevatore a soffitto per consentire l’immersione del paziente in carrozzina[2]. “È molto importante per i nostri pazienti, che trascorrono in reparto lunghi mesi tra gli interventi, la riabilitazione e la terapia occupazionale essere accolti in spazi adeguati alle loro esigenze – spiega il dott. Antonello Caserta –. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere anche il personale sanitario nella progettazione dei nuovi spazi perché chi lavora in questo reparto è altamente qualificato e ben conosce le esigenze dei pazienti mielolesi”.

“Questo strumento che facilitare la ripresa del cammino è solo una delle tecnologie di alta gamma di cui l’ASST Gaetano Pini-CTO dispone che, insieme alle altissime professionalità presenti di medici, tecnici di riabilitazione e infermieri, rendono il presidio CTO un ambiente prezioso nel contesto di Milano per il recupero funzionale delle lesioni del midollo” aggiunge la dott.ssa Paola Giuliani, Direttore Sanitario dell’ASST Gaetano Pini-CTO. Tra le innovazioni presenti in reparto c’è appunto il Treadmill: “Attualmente viene utilizzato principalmente su pazienti con lesione midollare incompleta – spiega il dott. Caserta –, mentre altre applicazioni sono in valutazione in relazione al livello di lesione e alle condizioni cliniche globali. L’utilizzo dello strumento resta comunque utile sia quando le condizioni cliniche del paziente consentono la stazione eretta sia, in una fase più avanzata, per perfezionare lo schema del passo. Può essere utilizzato anche da pazienti bambini per cui il sistema prevede un adattamento delle grafiche in stile videogioco”, conclude il dott. Caserta.

[1] Nome di fantasia (nda)

[2] Sono state realizzate 11 stanze di degenza, sia doppie sia singole, con bagno in camera, dotate di solleva-pazienti elettrico a soffitto. Le stanze singole sono dotate di domotica per agevolare i pazienti che non hanno ancora recuperato autonomia e mobilità. È presente in reparto anche un bagno assistito dotato anch’esso di solleva-pazienti elettrico e un vasca adattata alle esigenze dei pazienti. Data la necessità di trascorrere molto tempo in ospedale è stato realizzato anche uno spazio lavanderia attrezzato con lavabiancheria e asciugatrice a uso dei pazienti. Lo spazio di degenza è collegato con l’area riabilitativa, dove si trovano le palestre, gli spazi utilizzati per la terapia occupazionale nei quali il paziente impara a muoversi in carrozzina simulando le attività del quotidiano (utilizzare la cucina, curare l’igiene personale, guidare un auto, ecc.) e la vasca riabilitativa.