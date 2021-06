RIAPRE A CONCOREZZO ACQUAWORLD TANTA SICUREZZA E UNA NUOVA ATTRAZIONE UNICA IN ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Concorezzo, 17 Giugno 2021 – A partire da oggi, 17 giugno, Acquaworld riapre al pubblico. Il primo ed unico parco divertimenti acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, torna a far vivere esclusive esperienze all’insegna dell’intrattenimento e del benessere. La struttura, alle porte di Milano, unica nel suo genere, con 20.000 metri quadrati suddivisi tra area fun e area benessere, 12 vasche ed 11 scivoli con una lunghezza complessiva di oltre 1,1 km, tornerà a offrire divertimento e relax in piena sicurezza.

“Abbiamo adottato stringenti protocolli nel rispetto di tutte le regole anti Covid – afferma Guido Zucchi, Amministratore Delegato di Acquaworld – Innanzitutto, applicando in modo espansivo i parametri previsti dalle disposizioni in vigore, abbiamo ridotto il numero degli ingressi giornalieri. Tutti coloro che verranno a visitarci troveranno pertanto tanto spazio a disposizione per il loro lettino o sdraio. Per questo motivo, ed essere sicuri di trovare posto, suggeriamo a tutti di acquistare il biglietto online. Misurazione della temperatura all’ingresso, punti di sanificazione, igienizzazione frequente di tutte le aree, dalle attrazioni agli spogliatoi ed alle aree ristoro sono altre delle tantissime misure introdotte per garantire a tutti la più assoluta sicurezza”.

La riapertura post Covid coincide anche con le celebrazioni dei dieci anni di Acquaworld che, per l’occasione, festeggia con una nuova avveniristica attrazione, unica in Italia: SWIM VR, il rivoluzionario sistema di realtà virtuale che permette di vivere l’esperienza di galleggiare circondati da pesci dai colori sgargianti, tartarughe marine e coralli tropicali.

Completano il parco l’area RISTORO con bar e ristoranti per tutti i palati: dall’angolo del gusto del Tropical wave food and bar, super attrezzato per le famiglie con seggiolini, scalda biberon e pappe, alle sfiziosità del Chiringuito.

Tante sono le offerte quest’anno per poter accedere al Parco: nuove tariffe e possibilità di risparmiare acquistando in anticipo online direttamente sul sito acquaworld.it. Possibile acquistare anche la formula Parco + Hotel, per gli ospiti in trasferta, un vantaggioso pacchetto di due giorni al parco e una notte in hotel che, per garantire la massima tranquillità ai nostri clienti, assicura il rimborso del 100% dell’importo pagato per cancellazione entro le 72 ore precedenti l’arrivo.

Utile da sapere:

Come Raggiungere Acquaworld

In auto:

da Milano: prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo

da Bergamo: prendere autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate

Con i mezzi pubblici:

dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di Acquaworld.

A proposito di Acquaworld

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e del benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Bimbi ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati. Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco sviluppandone le elevate potenzialità

