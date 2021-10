(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 ottobre 2021 – Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 23 del 2 ottobre per un incendio che ha interessato il Ponte dell’Industria nella zona Ostiense.

Le fiamme hanno coinvolto principalmente una delle passerelle metalliche per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente. Una volta domato, rosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Esclusa la presenza di persone coinvolte