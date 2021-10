(mi-lorenteggio.com) Romagnese, 2 ottobre 2021 – Intorno alle ore 12.30, un 27enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra, mentre percorreva la S. S. 412 della Val Tiidone, in località Casa Matti, tratto montano. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso di Alessandria, il ferito è stato trasportato in gravi condizioni e in codice rosso in ospedale.

Redazione