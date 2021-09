Rota Imagna: esercitazione di recupero nella grotta del Forgnone

Nella realtà gli interventi capitano in ogni momento della giornata e dell’anno ed è per questo che i soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono sempre pronti per essere attivati, in caso di necessità. Succede però, a volte, anche nelle esercitazioni, proprio per testare la reattività ed eventualmente migliorare i tempi d’intervento. Sabato e domenica scorsi, 18 e 19 settembre 2021, a Rota Imagna, in provincia di Bergamo, i tecnici della IX Delegazione speleologica del Cnsas Lombardo hanno partecipato a una esercitazione di recupero nella grotta del Forgnone. L’addestramento della giornata consisteva nel trasportare un presunto infortunato con la barella, impiegando tecniche di nuova generazione, applicate in scenari privi di verticali significative, definiti in gergo tecnico “suborizzontali”. Oltre a questi aspetti, sono stati testati anche il protocollo di attivazione, il sistema di allertamento via SMS; provato anche il nuovo sistema di comunicazione tra l’interno e l’esterno della grotta, che consente di commutare il segnale telefonico in frequenza radio e di dirigere le operazioni dal campo base, senza avere necessità di un campo avanzato o intermedio: questo infatti permette di risparmiare tempo e di ottimizzare tutte le risorse a disposizione. Hanno partecipato all’esercitazione trenta tecnici tra i lombardi e quelli provenienti anche da altre regioni d’Italia, in particolare dalle Marche; presente anche il personale medico e sanitario.