Rozza (Pd): Regione e Comune collaborino in modo proficuo al rilancio di San Paolo e San Carlo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2021 – Ristrutturare al più presto gli ospedali San Paolo e san Carlo. A chiederlo, unendosi all’appello dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, è la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza. “La pandemia- afferma Rozza- nella sua drammaticità, ha evidenziato la necessità di riqualificare al più presto questi due ospedali per metterli nelle condizioni di garantire ai cittadini della zona sud-ovest del Milanese servizi efficienti, anche in caso di nuove emergenze sanitarie. San Paolo e San Carlo, se riqualificati in modo opportuno, potranno offrire senza dubbio i servizi necessari al territorio. Per questo chiedo alla Regione di accantonare il progetto dell’ospedale unico e di lavorare invece alla loro ristrutturazione”.

“Auspico- conclude Rozza- che tra Regione Lombardia e Comune di Milano si avvii al più presto una collaborazione proficua, diretta al rilancio degli ospedali San Carlo e San Paolo”.

Redazione