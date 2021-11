ROZZANO. CENTRI COMMERCIALI: ECCO IL NUOVO FIORDALISO

(mi-lorenteggio.com) Rozzano., 10 novembre 2021 – Si amplia e si rinnova ulteriormente l’offerta del Centro Commerciale Fiordaliso, con l’apertura di nuovi prestigiosi brand a completamento della già ampia e qualificata offerta del Centro, grazie a un nuovo blocco di punti vendita, che apriranno negli spazi liberati dal trasferimento dell’ipermercato ad insegna Iper che, a partire dal mese di marzo, si è ricollocato sul lato destro del Centro.

Un ampio progetto di grande valenza tecnica, architettonica e commerciale durato appena 18 mesi, che conferisce al Fiordaliso, l’immagine di un mall moderno, caratterizzato da importanti novità e integrato in un unico contesto con il Retail Park.



Questa imponente opera è stata il risultato di un profondo intervento di riqualificazione che ha riguardato gli spazi esterni e interni del Centro, nonché la realizzazione di un nuovo ingresso e il rinnovamento di oltre 40 attività commerciali.

Nel 2018 la parte Nord-Est del Centro è stata interessata da attività di ampliamento e ristrutturazione conclusasi con l’apertura al pubblico nel 2019 di un nuovo Primark e dei nuovi format di H&M e OVS, oltre che con il completo restyling di una parte della galleria (Mall Nord e Piazza Est).

Nel 2020 questa attività di trasformazione ha permesso di creare ulteriori ambienti, una rinnovata piazza capace non solo di accogliere nuove attività commerciali e di servizio, ma anche di fungere da elemento di collegamento tra il Centro Commerciale e il nuovo Ipermercato. Nel 2021 ulteriori opere di riqualificazione hanno coinvolto la gran parte del Centro, con l’obiettivo di renderlo sempre più confortevole ma allo stesso tempo rispettoso degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico richiesti dalle Proprietà. Tali obiettivi sono stati ottenuti sostituendo i corpi illuminati con nuovi apparecchi led e l’uso esteso di teli retroilluminati led-Barrisol, installando nuovi sistemi di controllo e gestione degli impianti e ristrutturando i servizi con sistemi di efficientamento idrico.

Il Fiordaliso, grazie anche a questi interventi ha così ottenuto la Certificazione Breeam che, con interventi già programmati, raggiungerà il rating “Excellent” già nella primavera del 2022. Caratteristica unica del Fiordaliso è inoltre la parete verde verticale più estesa d’Italia.

La ristrutturazione del Centro è stata effettuata con una attenzione particolare per le nuove tecnologie: il nuovo ingresso Est e la rigenerata Piazza Ovest sono oggi caratterizzati da grandi e scenografici ledwall dalle forme circolari, mentre tutti i nuovi parcheggi sono stati dotati di un sistema di indirizzamento automatizzato utile alla clientela nella fase di ricerca del posto auto.

Il 2021 si concluderà inoltre, con l’apertura di un parcheggio multipiano, posizionato nella parte nord del Centro, che sarà collegato direttamente alla galleria attraverso un nuovo e scenografico ingresso.

Ma le novità più rilevanti hanno riguardato la commercializzazione, a tal proposito Valeria Di Nisio – Group Leasing Director di Eurocommercial – afferma:

“Questo progetto, che rappresenta una tappa decisiva nel più ampio percorso di rilancio del Centro Commerciale iniziato nel 2018, ha coinvolto la riorganizzazione complessiva della galleria con aperture, restyling e riposizionamento di circa 40 unità e con l’ingresso di nuovi marchi nella nuova galleria, undici prestigiose nuove insegne con un brand mix dedicato al lifestyle, allo sportswear ed ai servizi, che apriranno progressivamente a partire dall’11 novembre.

Molti primari brand hanno sposato il progetto, tra i quali: JD Sports e Berskha, già presenti nel Centro, ma che hanno ampliato la dimensioni delle loro precedenti unità, oltre a, New Yorker, Hollister, Flying Tiger Copenhagen, Game 7, Adidas, Mondadori Bookstore, Calliope, Ca’ Zampa e Lloa be Natural”.

Ilic Ravagnani – Direttore del Centro Commerciale – dichiara:

“Questa iniziativa rappresenta un’evoluzione qualitativa dell’offerta Fiordaliso, non solo di carattere commerciale, ma anche di esperienze che si potranno vivere nella nuova galleria. Il Centro, ospiterà al suo interno ulteriori nuovi servizi innovativi, tra i quali spicca per originalità “La Fabbrica delle Feste”, il primo negozio omni-channel che aprirà in Italia in un Centro Commerciale, dedicato al mondo dei party.

Il negozio, sotto forma di chiosco integrato a un locker, presenterà una selezione di 300 prodotti acquistabili subito in store, 600 composizione di diversi palloncini ordinabili da una mobile app con modalità di consegna a casa, o consegne nei locker in galleria o presso le location in cui si svolgeranno gli eventi organizzati dai clienti (feste, compleanni ecc.).

Ma non è l’unica novità: al Fiordaliso è presente anche l’Health Point “Capsula”, un infopoint in grado di misurare lo stile di vita del visitatore, attraverso un medical check point, che ha riscontrato da subito grande interesse da parte della clientela.

L’inaugurazione della nuova galleria avverrà il giorno 11 novembre, con una cerimonia dedicata agli addetti ai lavori il cui inizio è previsto alle ore 9:30 e un evento dedicato alla clientela a partire dalle 11:30 con animazioni, organizzate nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti. È stata predisposta inoltre una nuova campagna di comunicazione che presenterà la nuova proposta di creatività del Centro.

Mi preme infine sottolineare il rilievo sociale e occupazionale dell’ampliamento del Fiordaliso nel suo complesso: dal 2018, anno in cui registravamo 1.197 dipendenti, si passerà a circa 1.600 dipendenti totali senza considerare l’indotto, con un incremento pari al 30% della forza lavoro. Una responsabilità ma anche un vanto, che conferma il ruolo del Fiordaliso come cuore pulsante dell’economia locale, reso possibile anche grazie all’encomiabile lavoro di oltre 190 persone tra maestranze e consulenti coinvolti nel progetto, a cui rivolgo il mio sentito ringraziamento”.

Salvatore Occini – Co-Director Italia di Eurocommercial e Amministratore di Galleria Verde – afferma:

“Siamo estremamente orgogliosi di inaugurare questi nuovi negozi. Il progetto era sicuramente di non facile realizzazione, anche a causa degli interventi strutturali molto invasivi e le difficoltà conseguenti al Covid-19. Nonostante ciò, i lavori, per un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, hanno avuto tempi di esecuzione molto rapidi e sono stati eseguiti riuscendo a mantenere il Centro sempre aperto e con minimi disagi per la clientela. Mi preme quindi ringraziare il nostro socio Iper Montebello-Gruppo Finiper, l’amministrazione comunale di Rozzano per il continuo supporto, i progettisti tra i quali lo studio Dunnett Craven Architects e tutti i consulenti che vi hanno lavorato, tra i quali Arcoengineering e Savills. Un particolare ringraziamento va anche al team locale di Eurocommercial che si è dedicato al progetto con grande spirito di dedizione coordinandone brillantemente la direzione tecnica ed artistica.”

“Il Fiordaliso è un progetto che ha preso vita nel 1992 posizionandosi, fin da subito, come un importante riferimento nel panorama dei Centri Commerciali, sia per il contesto milanese, sia anche in un contesto più ampio a scala sovra regionale. Il suo successo è stato sin da subito merito della Visione che lo ha ispirato, del Coraggio che lo ha sostenuto e della Qualità delle Persone che hanno partecipato attivamente alla sua evoluzione negli ultimi 30 anni.” – dichiara Francesco Ioppi, Head of Real Estate-Gruppo Finiper – “Per il nostro Gruppo il Fiordaliso rappresenta una storia di prestigio ed anche quest’ultimo intervento di restyling conferma la nostra visione strategica di medio e lungo periodo, volta a garantire al progetto un futuro solido e di successo, degno del suo passato, essendo noi fedeli e convinti del principio secondo il quale “il modo migliore di costruire il futuro sia inventarlo.”

Il Centro Commerciale Fiordaliso, una proprietà di Galleria Verde, joint-venture tra le società Eurocommercial e gruppo Finiper è uno degli shopping centre più importanti in Italia, grazie al brand mix unico nel suo genere nel settore fashion e una ampia offerta di servizi e ristorazione. Situato a Rozzano (MI), il Centro è attualmente tra i più grandi complessi commerciali e del tempo libero della Lombardia.

Eurocommercial Properties N.V. è una società di investimento quotata alla Borsa Euronext di Amsterdam, tra i maggiori specialisti europei nel settore immobiliare retail. Fondata nel 1991, Eurocommercial oggi possiede e gestisce 26 proprietà commerciali in Belgio, Francia, Italia e Svezia con un patrimonio totale di oltre € 4 miliardi.

Il Gruppo Finiper, fondato nel 1974 con l’apertura del primo ipermercato italiano a Montebello della Battaglia (PV), opera prevalentemente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata in 7 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Marche e Abruzzo) e si suddivide in 4 grandi aree: Ipermercati Iper La grande i, Supermercati Unes, con il marchio il Viaggiator Goloso, le diverse insegne legate al settore della Ristorazione e le Attività Immobiliari che consistono nella gestione, o nella contitolarità della gestione, di gallerie commerciali, tra cui Il Fiordaliso, IL CENTRO di Arese e Piazza Portello di Milano.

Il Gruppo vanta una rete di 22 ipermercati, 238 supermercati (di cui 105 in franchising), 6 gallerie commerciali e 91 punti di ristorazione (ristoranti self-service, pizzerie, bar e gelaterie) che impiegano un totale di oltre 9.000 addetti. Ha chiuso il 2019 con un fatturato di 2,6 miliardi di euro.