Rozzano. Gru su palazzo, aperta inchiesta per disastro colposo – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 27 luglio 2021 – E’ stata aperta un’inchiesta per disastro colposo e ci sono cinque indagati tra i vertici della ditta di costruzioni proprietaria della gru crollata ieri mattina, in via Pasolini, 13, durante un forte temporale, sul palazzo, dove erano in corso dei lavori per il rifacimento delle facciate. Un trentina le famiglie evacuate.

Nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal pm Luigi Furno, è stato disposto il sequestro dell’area.

Tre le ipotesi, che, forse a causa delle forti raffiche di vento, il braccio della gru è stato lasciato libero abbattendosi sul palazzo.