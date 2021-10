Rozzano. Università della Terza età, inaugurazione del nuovo anno accademico

Si inaugura giovedì 7 ottobre alle ore 15.30 presso il cinema teatro Fellini l’anno accademico 2021/2022 dell’Università della Terza Età, realtà di educazione permanente ormai consolidata nel panorama culturale rozzanese. Le lezioni inizieranno dal 14 ottobre.

L’evento è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Auser e le associazioni di promozione sociale del territorio e sarà l’occasione per presentare l’offerta formativa di quest’anno. Un programma molto articolato e pensato per rispondere al preciso obiettivo sociale e culturale di offrire agli iscritti, persone prevalentemente lontane dal mondo del lavoro e libere da impegni professionali, nuovi interessi e stimoli culturali, ma anche occasioni di incontro e socializzazione.

La costante e assidua attività dell’Università della Terza Età contribuisce infatti alla formazione culturale e sociale in un’ottica di invecchiamento attivo e di partecipazione. Come spiega il sindaco Gianni Ferretti: “L’amministrazione comunale favorisce una sempre più auspicabile sinergia fra tutti coloro che nella società amano e promuovono attività culturali. Per questo siamo lieti di promuovere anche quest’anno le attività dell’Università della Terza Età – continua il sindaco – Continuare ad imparare diviene un motivo di scambio e, allo stesso tempo, un atto di responsabilità poiché imparando si ricevono e si trasmettono le conoscenze acquisite e si contribuisce a fare crescere la nostra comunità”.

Sono tantissimi gli argomenti proposti nel programma dei corsi 2021/2022 che spaziano dall’arte alla musica, dalla storia e dalla filosofia alla letteratura, senza dimenticare il mondo digitale e le conoscenze utili a navigare nella rete internet. Tutte opportunità di apprendimento per mantenere in forma la mente, a cui si aggiungono le visite culturali organizzate dalle associazioni del territorio.

Le lezioni si terranno a partire dal 14 ottobre ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30 presso la sala consiliare del Comune.

“L’Università della Terza Età è un tassello importante nell’ampio mosaico di politiche di promozione del benessere sostenute dal Comune – dichiara Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alle politiche per la terza età – le attività sono rivolte ad un pubblico non più giovane che sceglie di dare qualità al proprio tempo, per socializzare e sentirsi ancora protagonisti della società, creando un circolo di scambi positivi”.

Tutte le attività organizzate nell’ambito dell’Università della Terza Età si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni nazionali anti-Covid-19.

