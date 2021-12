ROZZANO, VERSANO BENZINA IN COMUNE – DI MARCO (M5S): “Restituire ai lombardi il diritto alla casa, la violenza non è la soluzione”.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 dicembre 2021. Nicola Di Marco (M5S Lombardia): “Non sempre il fine giustifica i mezzi e nel caso della coppia che ha cercato di dar fuoco al Municipio per avere la casa popolare, Machiavelli ci aveva visto bene. Minacciare di dare fuoco al Municipio e mettere a repentaglio la vita delle persone che ci lavorano non è disperazione ma violenza brutale, per questo va condannata con tutte le forze. Un plauso speciale, invece, agli agenti della Polizia Locale che hanno sventato il peggio intervenendo con tempestività e professionalità. Non avere la casa, purtroppo, rischia di far entrare nella sfera della disperazione umana, causata dall’impossibilità di vedere un sogno realizzato, cioè mettere riparo e proteggere la propria vita e il proprio nucleo familiare. L’emergenza abitativa è un allarme sociale di cui le Istituzioni devono prendersi carico senza aspettare altro tempo. Lo ripeto da anni chiedendo un inversione di tendenza delle politiche regionali con dei piani casa che possano soddisfare le domande di ‘casa’, inevase da anni. Ogni giorno mi arrivano numerose segnalazioni di esasperante disagio e sofferenza. Sfratti, case Aler vuote o inagibili, cattiva gestione amministrativa. Bisogna restituire ai lombardi il diritto alla casa e agli inquilini alloggi sicuri e dignitosi”, conclude il consigliere regionale Di Marco.

V.A.