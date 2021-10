Sagra di Baggio. Tutto pronto per la 393^ edizione

(mi-lorenteggio.com) Milano 11 ottobre 2021 – Da quasi quattrocento anni a Milano ha luogo la “Sagra di Baggio”, manifestazione di interesse cittadino in cui abitanti, associazioni ed Enti del territorio, secondo l’antica tradizione, la terza domenica di ottobre si ritrovano in festa nelle vie e nelle Piazze del Borgo di Baggio allestite per l’occasione con banchetti.

La manifestazione, che quest’anno raggiungerà la sua 393^ edizione, si terrà nei giorni 16 e 17 ottobre 2021 ed avrà come tema “Il risveglio della Natura” con la necessità della sua migliore tutela e della rigenerazione dell’ambiente, individuando e proponendo comportamenti virtuosi che saranno rappresentati con attività e iniziative.

La pandemia da Covid-19 ha riportato l’attenzione di tutto il mondo sul complesso rapporto

tra le persone e la natura, un tema di rilevanza strategica che ci impone di progettare il futuro in modo più sostenibile ed è proprio durante il periodo di lockdown che si è visto come la natura ha cercato di riconquistare i propri spazi e il proprio equilibrio.

Il ricco programma della Sagra di quest’anno prevede come eventi principali il sabato la posa della 35^ Ceramica Parietale in via Pistoia angolo via Ceriani e per la serata un concerto Gospel seguito dall’esibizione dei Funky Machine con musica dalla Disco Music al Pop attuale, mentre la domenica, tradizionale giornata di festa, ospita lungo le vie del borgo antico del quartiere gazebo con laboratori e intrattenimento per grandi e piccini, i giochi tradizionali oltre allo spettacolo musicale serale con i MerQury Legacy (Tributo ai Queen).

A chiusura della festa, si potrà ammirare il consueto spettacolo pirotecnico.