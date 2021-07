(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2021 – Saldi estivi 2021 al via oggi, 3 luglio, in quasi tutta Italia: Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto, Toscana a Piemonte. Dopo l’avvio anticipato della Sicilia prenderanno il via in altre 16 regioni italiane. A fare eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, e Basilicata e Puglia, ultime regioni a partire, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio.

