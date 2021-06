Una squadra dei Vigili del fuoco di Milano, proveniente dalla sede Centrale, è intervenuta ieri per salvare un barbagianni rimasto bloccato dentro una condotta per l’aria in un edificio nella zona centro del capoluogo meneghino. Dopo averlo recuperato, i pompieri hanno affidato l’uccello ai veterinari della LIPU (Lega Italiana per la Protezione Uccelli) per le cure del caso.

