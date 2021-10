(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 0ttobre 2021. A Milano, nel nome di Francesco – Fratel Clemente: “Da oltre vent’anni la Fondazione voluta dal Cardinal Martini offre un aiuto ai fratelli che hanno bisogno. In questi anni, ispirati dalle opere di San Francesco d’Assisi, abbiamo distribuito 12.315.00 pasti”



“Oggi per noi è una ricorrenza davvero importante: San Francesco d’Assisi, 4 ottobre, il Santo che ci guida, Colui il quale ha ispirato l’umanità intera mostrando l’orizzonte della fraternità e della carità, la bellezza del mettersi a nudo per gli altri, dare tutto quello che si ha e gioire di tutto ciò.Proprio a San Francesco si ispira la Fondazione, ai suoi principi di povertà e carità, vicinanza al prossimo: tutte le attività della Fratelli di San Francesco sono volte ad aiutare chi ha bisogno; con la nostra attività abbiamo distribuito oltre 12.315.000 pasti.Da oltre vent’anni la Fondazione voluta dal Cardinal Martini offre un aiuto ai fratelli che hanno bisogno, nonostante la fatica e gli ostacoli che inevitabilmente si trovano sul cammino ogni giorno, ma con una grande certezza: stiamo facendo la cosa giusta. Quella che San Francesco ci ha sempre indicato, che illumina la nostra vita ed il nostro operato, e che ci fa ringraziare e lodare l’Altissimo”. Così in una nota Fratel Clemente, Direttore delle opere della Fratelli di San Francesco.

V.A.