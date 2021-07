San Siro, Milano Unita: “No al nuovo stadio. Aprire subito un dibattito pubblico che coinvolga la città e il quartiere”

Milano Unita promuove un Manifesto per chiedere un piano di fattibilità che risponda davvero al pubblico interesse attraverso un nuovo progetto di ristrutturazione dello stadio esistente



(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2021. Riaccendere le luci su San Siro sollecitando un dibattito pubblico con gli abitanti della zona e tutti i cittadini milanesi sul futuro dello stadio Meazza. Questo l’obiettivo della lista Milano Unita che ha tenuto oggi una conferenza stampa davanti alla biglietteria in via dei Rospigliosi. Tra i partecipanti, oltre ai due capilista Paolo Limonta ed Elena Lattuada, Milly Moratti, consigliere comunale; Riccardo Aceti e Nicola Magistretti, co-autori del Progetto di riqualificazione dell’attuale stadio Meazza; David Gentili, Presidente della Commissione AntiMafia del Comune Milano; Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts e Slow Music e Nicola Fratoianni, parlamentare e Segretario Nazionale di Sinistra Italiana.

“Lo stadio Meazza fa parte della storia di Milano: sportiva, architettonica, culturale”, si legge nel Manifesto presentato oggi dalla lista. “La sfida che abbiamo di fronte è se cancellare questa memoria o se dare vita a un Progetto di riqualificazione che garantisca le strutture volute dalle due squadre, come ristoranti, sale ritrovo, hotel grazie alla ristrutturazione del terzo anello e delle quattro torri senza consumo di suolo e nel pieno rispetto degli indici di edificabilità previsti dal PGT, come avviene al Bernabeu di Madrid o al Camp Nou di Barcellona.Il Progetto del nuovo stadio, definito già antico dall’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, è in realtà un “pretesto” per avviare un’operazione immobiliare/finanziaria che ripropone il vecchio modello di sviluppo con l’ennesimo consumo di suolo, con la cementificazione che sventra un Parco di 5 ettari, con residenze super lusso da 10.000 euro al metro quadro; con quattro grattacieli e due centri commerciali”.

L’evento vuole riaprire, oltre al dibattito pubblico, una discussione sui risvolti di opacità e di scarsa trasparenza che le inchieste giornalistiche hanno sollevato, ma l’obiettivo finale è l’abbandono definitivo del progetto del nuovo stadio e un piano di fattibilità che risponda davvero al pubblico interesse in termini di vivibilità, di salute e di sostenibilità.

Tra i primi firmatari del Manifesto “Luci su San Siro” (vedi allegato): Riccardo Aceti, Sandro Angelotti, Giansandro Barzaghi, Ines Biemmi, Massimo Bonini, Nico Colonna, Elena Comelli, Nando Dalla Chiesa, Jole Garuti, David Gentili, Roberto Giudici, Elena Iannuzzi, Elena Lattuada, Paolo Limonta, Nicola Magistretti, Graziella Marcotti, Milly Moratti, Tomaso Montanari, Carlo Silva, Paolo Tafuro, Claudio Trotta, Luigi Vinci