“Sardegna isola megalitica”: mostra con tappe a Berlino, San Pietroburgo, Salonicco e Napoli

Le antichissime culture megalitiche della Sardegna e in particolare la cultura Nuragica,

a partire da luglio saranno al centro, per la prima volta, di un incredibile evento

internazionale, che toccherà quattro importanti città europee e i loro prestigiosi musei,

rivelando al pubblico storie e testimonianze materiali, paesaggi e civiltà affascinanti e

uniche, per molti versi ancora avvolte nelle nebbie della ricerca.

COMUNICATO STAMPA

Berlino, San Pietroburgo, Salonicco e Napoli sono le tappe di una straordinaria mostra

dedicata alle antichissime culture megalitiche della Sardegna, compresa quella

nuragica, per la prima volta al centro dell’attenzione internazionale.

Nel cuore del Mediterraneo, crocevia di incroci e relazioni, l’Isola ha sviluppato civiltà

uniche e originali ancora oggi oggetto di interrogativi e ricerche scientifiche.

La Regione Autonoma della Sardegna prosegue il progetto pluriennale di Heritage

Tourism dedicato all’archeologia, con un grande evento espositivo in viaggio per l’Europa.

Eccezionale prestito del Museo Nazionale di Cagliari di uno dei Guerrieri di Mont’e Prama

Berlino, San Pietroburgo, Salonicco e Napoli dal 30 giugno 2021 fino a settembre

del 2022 accenderanno i riflettori sulle sepolture delle “domus de janas” di

epoca neolitica ed eneolitica e sulle iconiche riproduzioni statuarie di “dee

madri”, talvolta veri e propri capolavori artistici; sulle incredibili architetture

dei nuraghi che hanno caratterizzato l’Età del Bronzo nell’Isola e sulle

cosiddette “tombe di giganti”; sui contatti tra civiltà lontane e sugli

eccezionali bronzetti nuragici raffiguranti donne, uomini, guerrieri e

animali; su spade votive, modellini di edifici e di navi e sugli incredibili,

monumentali Guerrieri di Mont’e Prama: autorappresentazione di un

passato mitico riferito all’apogeo dell’Età nuragica, ma in piena Età del

Ferro. Eccezionalmente, grazie al Ministero della Cultura italiano e alla

direzione del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, una di queste

affascinanti grandi sculture, mai prestate prima d’ora, sarà ospite

d’onore dell’esposizone.

“Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel

cuore del Mediterraneo” è la mostra-evento promossa dalla Regione

Sardegna-Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con il Museo

Archeologico Nazionale di Cagliari e la Direzione Regionale Musei della

Sardegna, con il Patrocinio del MAECI e del MIC, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il coordinamento generale di Villaggio Globale International.

La mostra ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

E’ questa l’ultima tappa di un articolato progetto di Heritage Tourism finanziato dall’Unione

Europea, sull’archeologia sarda nel contesto del Mediterraneo, preparata nel 2017 da

un ampio convegno internazionale sul tema e nel 2019 dall’esposizione a Cagliari “Le

Civiltà e il Mediterraneo”, presenti i musei che ora ospiteranno la nuova importante

mostra: il Museo Nazionale per la Preistoria e Protostoria di Berlino (dal 30/06/21 al

30/09/21) il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo (dal 19/10/21 al 16/01/22) il

Museo Archeologico Nazionale di Salonicco (dall’11/02/22 al 15/05/22) e il MANN Museo

Archeologico Nazionale di Napoli (dal 10/06/22 all’11/09/22).

La Sardegna è un’isola nel cuore del Mediterraneo, cui oggi sempre più viene riconosciuto

dagli studiosi internazionali un ruolo di primo piano in età preistorica e protostorica nei

contatti e negli incroci di civiltà, sia nell’ambito del Mare Nostrum, sia nei rapporti con il

Centro e Nord Europa e con il Levante. Un’isola che ha visto svilupparsi, millenni or sono,

culture e civiltà originali, capaci di dar vita a testimonianze ed evidenze monumentali

Il mito e la leggenda hanno spesso incrociato la storia nell’interpretazione della

antiche civiltà sarde, società senza stato e senza scrittura ancora al centro di

studi, scavi e ricerche.

Ma oggi sono molti i punti fermi di questa plurimillenaria avventura.

Di essi la mostra darà conto, attraverso importanti reperti provenienti

dai musei archeologici di Cagliari, Nuoro e Sassari e grazie a

un accurato apparato didattico e multimediale, a modellini

e ricostruzioni, che consentiranno di contestualizzare e

approfondire, dal punto di vista storico e geografico, il racconto

espositivo. In ogni sede inoltre, attraverso le collezioni dei

Musei, sarà favorito il confronto e il dialogo con le civiltà

coeve sviluppatisi in Europa e nel Mediterraneo, a mostrare

connessioni, contatti, differenze.

Stessa cosa nel catalogo che accompagnerà la mostra,

una coedizione Skira / Il Cigno GG Edizioni, pubblicato in

5 diverse lingue: italiano, inglese, tedesco, russo e greco.

È il megalitismo il filo rosso scelto per ripercorrere le

vicende della Sardegna dalla direzione scientifica della

mostra, composta da Federica Doria, Stefano Giuliani,

Elisabetta Grassi, Manuela Puddu e Maria Letizia Pulcini,

con il coordinamento di Bruno Billeci e Francesco Muscolino,

cui si aggiungono in comitato scientifico Manfred Nawroth,

Yuri Piotrovsky, Angeliki Koukouvou e Paolo Giulierini:

l’attitudine alla realizzazione di edifici con elementi litici di

grandi dimensioni. Questa tendenza contraddistinse l’Isola per

un lungo lasso di tempo, dall’età Neolitica attraverso tutta l’età del

Bronzo fino a quella del Ferro, e segna tuttora il paesaggio sardo

attraverso i lasciti della civiltà nuragica, tra cui circa 7000 edifici detti

appunto “nuraghi”.



G. Asproni, NuoroLa religiosità delle genti nuragiche è qui rappresentata al suo massimo grado

dall’enorme numero di ex voto figurati in bronzo – i cosiddetti “bronzetti” di cui la

mostra darà conto con alcuni reperti di grandissimo interesse – che riproducono

figure umane, maschili e femminili nei diversi ruoli della società, ma anche animali,

oggetti e persino edifici. Proprio la produzione della bronzistica figurata offre uno

spaccato vivace della società nuragica, del vestiario, della gestualità, delle armi,

dei sistemi alimentari; mentre la presenza di collane e vaghi in ambra, rinvenuti

negli scavi degli ultimi trent’anni in tanti santuari della Sardegna, testimonia stretti

collegamenti dell’Isola non solo con il mondo mediterraneo, ma anche con le reti

commerciali e culturali della Penisola e dell’Europa centrale.

Anche nell’Età del Ferro (I millennio a.C.), in una società in cui si sono profondamente

modificate le dinamiche sociali, economiche e costruttive, i nuraghi, pur non edificati

da vari secoli, continuano a essere centrali nell’immaginario collettivo quale simbolo

di un passato mitico in cui tutta la popolazione dell’Isola si riconosce.

Finito il tempo degli ingegnosi e arditi costruttori di torri nuragiche, si diffondono

dunque le miniature di tali edifici, in pietra, ceramica, bronzo e anche in materiali

deperibili, utilizzate probabilmente come altari in rituali collettivi e rinvenuti infatti al

centro di edifici megalitici intesi come “capanne delle riunioni”.

È questo il momento in cui alcuni gruppi emergono sugli altri e si formano le prime

aristocrazie. A Mont’e Prama una di queste si autorappresenta e si autocelebra

con un complesso scultoreo unico nel suo genere, composto da quasi 40 imponenti

statue in pietra di Guerrieri, Arcieri e Pugilatori, oltre a modelli di nuraghe e betili.

Per la nuova società, il tempo lontano degli eroi era oggetto di venerazione e di

richiamo identitario.

Evento irripetibile è il prestito di una delle celebri sculture di Mont’e Prama da

parte del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari per questa storica esposizione

internazionale: un “Pugilatore” alto con piedestallo 190 cm e pesante circa 300 kg.

Rinvenute in frammenti a partire dagli scavi del 1975-1979 e ricomposte grazie a

interventi di restauro di eccezionale delicatezza e dai risultati sorprendenti (i primi

nel 2007-2011), queste imponenti statue, nelle loro raffigurazioni schematiche

realizzate secondo uno stile convenzionale d’impronta geometrica, non trovano

paragoni nel variegato patrimonio artistico e monumentale della Sardegna e ancora

sono aperte a diverse interpretazioni.

Un dato tuttavia è certo: la civiltà nuragica era ormai al tramonto.

Nonostante questo, il suo retaggio continuerà ad essere leggibile attraverso i

secoli, malgrado il mutare dell’orizzonte semantico: dapprima con l’arrivo dei Fenici

attestati lungo le coste sarde a partire dal IX secolo a.C, quindi con la presa dell’Isola

da parte di Cartagine, alla fine del VI secolo, e poi con l’arrivo dei Romani.

Anche dopo la la conquista romana (238 a.C.) l’eredità nuragica appare leggibile,

come testimoniano i resti della cultura materiale in mostra e in alcuni casi le fonti

epigrafiche che ci restituiscono una onomastica prelatina.

Persino in età medievale i nuraghi e addirittura le “domus de janas” sono ancora

oggetto di riutilizzo e molti villaggi medievali si addensano intorno alle torri nuragiche.

Un mondo in evoluzione che non dimentica le sue origini.

Prima tappa

dal 30 giugno 2021

al 30 settembre 2021

Berlino, Neues

Museum, Museo

per la Preistoria e

Protostoria

Seconda tappa

dal 19 ottobre 2021

al 16 gennaio 2022

San Pietroburgo,

Museo Statale

Ermitage

Terza tappa

dal 11 febbraio 2022

al 15 maggio 2022

Salonicco, Museo

Archeologico

Nazionale

Quarta tappa

dal 10 giugno 2022

al 11 settembre 2022

Napoli, Museo

Archeologico

Nazionale – MANN