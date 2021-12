SCI. BORMIO OSPITERA’ ANCHE IL SUPERG NON DISPUTATO A LAKE LOUISE

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 3 dicembre 2021 – La FIS ha deciso: il SuperG non disputato a Lake Louise (Canada) il 28 novembre si terrà il prossimo 30 dicembre a Bormio. Oltre alla classica discesa libera, prevista per il 28 dicembre, e al SuperG, in programma il 29 dicembre, la pista Stelvio sarà quindi lo scenario di un altro SuperG, nella giornata del 30 dicembre con inizio alle 11.30, per un trittico di altissimo livello che non fa altro che accrescere l’attesa per la tappa di Bormio di Coppa del Mondo.

Redazione