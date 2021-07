Scomparsa artista cassanese Gianni Brusamolino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2021 – La Fondazione Primato, il Centro Studi Milano‘900 e l’Associazione La Stanza dell’Arte, attraverso i rispettivi portavoce, esprimono a nome di tutti i collaboratori e degli associati il cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Maestro Gianni Brusamolino avvenuta lo scorso 21 giugno, unendosi al dolore dei suoi familiari. Ricordiamo lo scultore lombardo, trasferitosi poco più che ventenne a Milano, dove ha frequentato l’Accademia di Brera, seguendo in particolare l’insegnamento di Carlo Carrà, e frequentando la scuola d’arte del Castello Sforzesco. Già a partire dal biennio’47-’48 il suo talento è apprezzato a livello nazionale e riceve menzioni dal Ministero della Cultura. In particolare nel 1947 e nel 1948 vince i primi premi di pittura con borsa di studio a Roma in concorsi nazionali indetti da ltaleEnte; membro della giuria è Giorgio De Chirico, che simpatizza subito col giovane artista e lo inviterà più volte nel suo studio romano. Nel 1949 conosce lo scultore Marino Marini, che eleggerà in quel periodo quale suo maestro e referente ideale, soprattutto in merito alla soluzione del problema spaziale. Da quest’incontro, e dallo studio del Cubismo, nascono le «Deduzioni plastiche», lavori che interessano la poetica dell’artista dal 1949 al 1951. Nel 1956 l’industriale mecenate Paul Ricard lo invita in Francia per la realizzazione di grandi cicli pittorici, legati alla rilettura storica in chiave iconografica delle città in cui sitrovano le industrie del gruppo Ricard. Ha luogo così il primo periodo francese, che suggella l’alleanza arte-industria, come nuova forma di mecenatismo del XX secolo. Nel 1957-58 esegue per la Fondazione Paul Ricard nel Musée des vins et spiritueux a Bendor una pittura murale di 140m² sul tema della storia del vino attraverso i tempi. Inizia così una collaborazione pluriennale che lo vedrà impegnato in cicli compositivi di grande respiro, e lo porterà a un confronto diretto con i maestri del momento come Dalì e Picasso, col quale, in particolare, avrà uno scambio estremamente determinante per l’opera immediatamente a quegli anni.



Si presenta in questo modo anche la prospettiva progettuale di creare un rapporto privilegiato di alleanza fra arte e industria, come alternativa organica alla carenza del collezionismo privato e alla incapacità interpretativa da parte dei musei di arte contemporanea nei confronti dei giovani artisti, così come alla latitanza delle istituzioni, negli interventi a sostegno dell’arte.

Nel 1960 rientra a Milano ed è questo il periodo che conferma l’avvenuta maturità artistica: la raggiunta consapevolezza espressiva si lega all’esperienza di via Borromei, dove apre lo studio con Paolo Schiavocampo, cuisi uniranno presto altre note figure come Carlo Nangeroni, Miro Cusumano e Adolfo Saporetti. Tale collaborazione durerà quattro anni, durante i qualisi intensificherà l’attività di confronto dialogico e operativo con molti altri artisti emergenti suoi coetanei, quali Manzoni, Romagnoni, e molti altri, al cui nome si lega quella definita dalla critica l’avanguardia milanese del secondo dopoguerra, che ruota in particolare intorno al bar Jamaica. Emerge ora anche l’importanza dell’aspetto compositivo quale elemento di funzione comunicativa pubblica, che consente dirisolvere contemporaneamente due problemi per Brusamolino primari e prescrittivi: “evitare il mercato, che decide dei valori da esprimere, e la più ampia comunicazione di un percorso declinato nell’analisi e proposta attuativa di bellezza.”

I temi saranno ora I fari, La città e l’asfalto, ai quali si affianca una serie estremamente all’avanguardia, rispetto al rapporto arte-scienza che verrà a consolidarsi nei decenni successivi, denominata I Cromosomi.

Sempre al 1960 realizza la prima opera pittorica acquistata da un’istituzione museale straniera: il Museo di Arte Moderna di Bat-Yam in Israele.

Nel 1964 dalla Francia, il capitano d’industria Paul Ricard lo incarica di progettare opere di pittura e scultura da inserire nei Centri di produzione della Società, che diventeranno i Musei Ricard.

Ha così inizio il secondo periodo francese, che vede la nascita dei grandi cicli pittorici, e l’elaborazione di un linguaggio nuovo ed esteso a una pluralità culturale dovuta anche alla conoscenza e scambio di idee con personalità quali quelle di Marcel Pagnol e Gerome Carcopino, coi quali in particolare stringe solidale amicizia intellettuale. Sente ora la spinta verso l’espressione del bisogno sociale di identità e di riconoscimento della popolazione nella storia e nella cultura della propria città: inaugura così il “ciclo delle sette città” (Bordeaux, Marsiglia, Lille, Rennes, Digione, Lione, Mandelieu-la-Napoule).

Nel 1970 esegue il trittico dei “Monuments felès”: tre opere di 2 x 2,20 metri, ciascuna dedicata a specifiche problematiche esistenziali e a una meditata rielaborazione della relativa iconografia artistica.



Nel 1972 è nuovamente a Milano: si apre il capitolo del rientro in Italia, con la grande stagione di Calice Ligure e il sodalizio con gli artisti collegati all’amico Scanavino. E’ anche l’epoca dei grandi collezionisti e dei connoisseurs, che conta numerose famiglie distorici e influenti appassionati d’arte (Cagliari, Colombo di Legnano, Jesi, Manusardi, Schettini, Seragnoli, Spaggiari, Squinzi).

Nel 1974 inizia il fondamentale sodalizio intellettuale-artistico con Alberto Veca, col quale studia e realizza un’opera grafico-teorica intitolata “Per l’individuazione di uno spazio plastico”, che avrà esito in un ciclo compositivo estremamente risolutivo per il momento scultoreo che verrà nel decennio a seguire.

Nel 1978 esegue una serie di disegni a tema desunti dalla cultura popolare contadina ligure: “Rocaperti e Cuniggiu”, che traslano la ricerca espressiva di Brusamolino nel Teatro.

Seguono anni di intensa ricerca e verifica degli indirizzi espressivi intrapresi, e medita con sempre maggiore rigore formale sugli esiti scultorei che dovranno far seguito alle ricerche iniziate in ambito pittorico.

Nel 1987 esegue, su commissione della Reynolds Tobacco Co. nel Nord Carolina – USA, l’opera intitolata “The light – The leaves”, di 6 x 3 metri.

Nel 1992 stampa, su commissione dell’ENI, una significativa opera litografica in sei colori: “Energia

continua”.

Nel 1996 è invitato con l’opera “Famula Diva” alla mostra di scultura, La mano dell’uomo, indetta dall’Istituto Italiano per la chirurgia della mano Savona-Genova, e riceve il primo premio con menzione.

E’ questo inoltre il decennio nel quale Brusamolino si indirizza verso i grandi cicli tematologici, che

avranno esito estremo nella opera monumentale “Oltre l’Allegria”. (8 x 3,70m)

Nel 1999-2000 termina “Oltre l’Allegria”, che si presenta nel suo primo valore di composizione pittorica legata alla grande tematica della condizione umana contemporanea. L’opera configura una nuova iconografia, nella poetica dell’artista, originata dallo sviluppo di cinquantasette diversi soggetti (poi ridotti a 19 temi) gravitanti intorno alla condizione umana oggi, durato oltre vent’anni e generante più di seicento studi, tra disegni, acqueforti, opere polimateriche e bozzetti scultorei.

Nel 2000, alla sua attività,su indicazione di Pierre Restany, viene dedicata la sala principale e il parco di sculture del MIM (Museum in Motion), presso il Castello di San Pietro in Cerro (PC).Nel 2002 il Comune di Treviglio (Bergamo), lo invita ad allestire una mostra antologica nella Sala delle esposizioni della città.

Nel 2003 viene invitato dal Pen club Italia (istituzione internazionale per la difesa delle libere creatività letterarie) ad allestire una mostra personale, dal titolo « La pace e la guerra », a Compiano (Parma).

Dal 2000 al 2005 si dedica alle grandi opere scultoree in bronzo. Nascono così “Andreia”, il “Re Guardiano Guerriero”, e la serie dei “Grandi Tra-Perari”.

Nel 2005 lavora a opere di carattere religioso su sette temi derivati dai Vangeli, da cui nasceranno i

“Vangeli Citeriori”.

Nel 2007-8 termina un’opera teatrale, dedicata ai bambini, dal titolo “Leporideo Divo di Innocenza”. L’opera consta di tre atti, sul tema del potere, che combatte per la conquista dell’innocenza smarrita.

Nel 2009 lavora a quattro sculture di grandi dimensioni fuse in bronzo con titolo “Blocchi situazionali” discendenti dalla grande composizione pittorica “Oltre l’Allegria”.

Nel 2010 gli viene dedicata una grande mostra antologica al Civico Museo Parisi Valle del comune di Maccagno (Varese). Titolo dell’evento: Etiche e prospettive del mito.

Nel 2011 realizza un’opera grafica (acqueforti) con titolo “Nel segno: l’eros”. L’opera, stampata sui torchi dello stampatore d’arte Giorgio Upiglio, è costituita di 60 lastre incise a mano realizzate per la costituzione di un corpo di due libri. Presentata presso il MIM dal prof. Roberto Tagliaferri, l’opera grafica riceve nel 2013 l’attenzione di una giornata di studi dedicata presso Ca’ La Ghironda a Bologna, curata dall’epistemologo Riccardo Panigada con il contributo scientifico del prof. Marco Marinacci.

Nel 2014 accetta l’invito del MOA (Movimento Ortigia Arte) a Siracusa che intende avviare con un’esposizione personale tematica del maestro il primo anno di attività della autorevole proposta istituzionale e inaugurare il nuovo volto della città, con i palazzi Impellizzeri e Montalto, riaperti al pubblico dopo vent’anni di restauri.

Nel 2018 realizza l’ultima grande mostra personale dal titolo “Dal Fluire della Vita all’infinito cosmico” presso il Duomo di Massa.

Negli ultimi anni l’artista si è particolarmente dedicato ad un intenso lavoro di archivio delle sue opere ed alla rilettura della tematica del “Sacro oggi”, grazie anche al proficuo dialogo spirituale con il teologo Simone Saccomani, dando compimento al ciclo iniziato nel 2005 con una produzione artistica riletta in chiave trascendente ed escatologica.

Se Brusamolino non è mai stato un “artista alla moda”, un pittore di partito, né tantomeno un “artista da galleria”, è perché la sua indagine,spaziando nell’ampio spettro della conoscenza umana, non poteva essere ridotta a un catalogo commerciale, o ancor meno a un’ideologia. Ne è prova l’aver dato vita ad una fondazione che promuove un’intensa ricerca scientifica in ambito accademico sui Maestri del XX secolo, e aver dato costante impulso a un’opera di profonda revisione ermeneutica sugli archivi personali d’artista, grazie alla solida guida offerta al Centro Studi Milano

‘900 di cui è stato presidente.

Oggi non lo ricordano intrepidi collezionisti o i mercanti dell’arte, ma il più nobile mecenatismo che ha stretto un indissolubile patto di alleanza con la sua missione, all’insegna dei più autentici valori consegnati all’Arte.

