Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Giovedì 25 novembre laboratorio di riciclo a Trezzano

Al Centro Socio Culturale di via Manzoni alle ore 21 con Giorgia Distefano “Come progettare un albero di Natale con materiale da riciclo”

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 22 novembre 2021 – Il Comune di Trezzano sul Naviglio partecipa alla

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR), campagna internazionale dal 20 al 28 novembre volta a

incoraggiare azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti, concentrando in una sola settimana migliaia di iniziative in tutta Europa.

La campagna ha l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente: ogni attore della società, compresi i singoli cittadini, possono contribuire in modo creativo a ridurre i rifiuti in prima persona e comunicare agli altri questo messaggio d’azione.

Trezzano partecipa con il laboratorio “Come progettare un albero di Natale con materiale da riciclo” a cura di Giorgia Distefano, in programma giovedì 25 novembre al Centro Socio Culturale di via Manzoni 10/12.

“Questa proposta sul tema del riciclo – spiega Cristina De Filippi, assessore alle Politiche ambientali – è strettamente legata ad altre iniziative per noi molto importanti come La casa di Babbo Natale realizzata interamente con materiali da recupero e il concorso di idee I rifiuti rivolto alle scuole secondarie di primo grado del territorio. Solo una piccola parte di tutte le attività e iniziative previste, come il calendario annuale con le informazioni utili alla cittadinanza”.

“Riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – sono azioni fondamentali per promuovere una economia circolare e quindi contribuire a raggiungere gli obiettivi per una sviluppo sostenibile. Abbiamo quindi aderito a questa iniziativa diffusa a livello europeo perché condividiamo lo scopo specifico, ossia stimolare una riflessione e il conseguente impegno di tutte le componenti della comunità per la riduzione dei rifiuti nella globale strategia di transizione ecologica”.