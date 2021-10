Sguardi Altrove International Women’s Film Festival anche a Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 ottobre 2021 – La XXVIII edizione del Festival a regia femminile Sguardi Altrove International Women’s Film Festival si svolgerà quest’anno dal 22 al 30 ottobre 2021 a Milano e in versione online.

Tema guida dell’edizione 2021 sarà: “Next generation, (post) pandemia e resilienza. Lo sguardo delle donne sul cinema del futuro”.

Sguardi Altrove Film Festival, manifestazione internazionale competitiva, celebra la sua 28° edizione con un programma di grande impatto, ricco di proiezioni, incontri e appuntamenti, per riflettere insieme sui temi della nostra attualità, e in particolare sul mondo femminile, indagato attraverso lo sguardo delle donne.

A Rho, il 30 ottobre dalle ore 19 nell’Auditorium Padre Reina in via Meda, ci sarà la proiezione gratuita di 7 cortometraggi partecipanti al concorso internazionale Sguardi (S)confinati, dedicato alla regia femminile: tra fiction, documentari e animazione, i corti sono realizzati da giovani filmmaker di provenienza internazionale che ci propongono, con piccoli film ma grandi storie, uno sguardo fresco e nuovo sul mondo.

“Per la quarta volta consecutiva il Comune di Rho partecipa a Sguardi Altrove Film Festival come partner per l’attribuzione del premio Talent Under 35 – commenta il Sindaco di Rho Andrea Orlandi -. Ringrazio Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica del Festival, per avere riconfermato la nostra partecipazione, che risponde a un progetto strategico di rete sul territorio collegato alle pari opportunità, alla lotta alla violenza sulle donne, alle politiche giovanili e culturali. Il tema di quest’anno “Next generation, (post) pandemia e resilienza. Lo sguardo delle donne sul cinema del futuro” è di particolare attualità, collegato alla realtà e alle difficoltà che stiamo vivendo. Sono sicuro che i film, i corti e tutto il programma ci emozioneranno, ma soprattutto ci daranno spunti di riflessione e indicazioni di comprensione sul mondo femminile”.

Accolta la sfida lanciata dall’emergenza sanitaria, che ha visto lo slittamento del Festival dalla tradizionale programmazione in marzo ad ottobre, SAFF riprogramma l’edizione 2021 su piattaforma digitale, arricchendosi di nuove importanti opportunità di visione e interazione e aprendosi all’incontro e al confronto con un pubblico internazionale più ampio e variegato.

Il Festival si svolgerà dal 22 al 30 ottobre 2021 sulla piattaforma streaming di MYmovies, ma sarà accompagnato anche da alcune giornate in presenza, in alcune delle location più prestigiose della città di Milano.

Cuore pulsante del Festival si riconfermano le sezioni competitive internazionali, la Vetrina Italiana e le retrospettive: una programmazione di decine di film in 9 giorni fruibili in modalità live o on demand, arricchiti e promossi da numerosi contenuti extra e appuntamenti con il pubblico, ideati, realizzati e programmati ad hoc per rispondere alle nuove modalità digital di partecipazione e visione.

Nella rimodulazione di SAFF, che trasforma e adatta i propri contenuti alle dinamiche di fruizione online, il web non si configura esclusivamente come un serbatoio di titoli, ma diviene un nuovo punto d’incontro irrinunciabile per chi si riconosce nel progetto di Sguardi Altrove.

