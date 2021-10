SICUREZZA URBANA, CONCLUSO A NIZZA ‘FORUM EUROPEO’.

ASSESSORE DE CORATO: IMPORTANTE CONDIVIDERE ESPERIENZE CON ALTRE REALTÀ

REGIONE LOMBARDIA PREMIATA PER PROGETTO ‘SMART INSUBRIAE’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 ottobre 2021. Si è conclusa oggi a Nizza, in Francia, la ‘tre giorni’ del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana. Nel corso dell’evento Regione Lombardia, rappresentata dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha ricevuto il ‘Premio Nazionale Sicurezza urbana 2021’ per il progetto ‘Smart Insubriae’ della Polizia locale di Como.

L’appuntamento rientrava nell’ambito della Conferenza internazionale ‘Sicurezza, democrazia e città’ organizzata dal Fisu, il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.

“Una tre giorni molto interessante – ha commentato l’assessore De Corato – ci siamo confrontati con altre realtà italiane ed europee. L’obiettivo è quello di scambiare le esperienze per rendere sempre più utili i servizi di sicurezza svolti dalle Polizia locali e rendere quindi le città più sicure”.

V.A.