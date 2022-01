Soccorsi in montagna: interventi del Soccorso Alpino a Premana (Lc), Albano Sant’Alessandro (Bg) e Lanzada (So)

(mi-lorenteggio.com) PREMANA (LC), 8 gennaio 2022 – Intensa sulle Alpi l’attività del Soccorso Alpino in questi giorni. I tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, sono intervenuti stasera, sabato 8 gennaio 2022, per un escursionista di Lecco di 67 anni. L’uomo aveva avuto un malore mentre stava rientrando verso il centro abitato, nella zona dell’Alpe dei Forni, territorio del comune di Premana. L’attivazione da parte della Soreu dei Laghi è arrivata poco dopo le 18:30. La squadra gli è andata incontro e lo ha individuato in poco tempo; dopo una prima valutazione, l’uomo è stato portato all’ambulanza della Croce Rossa di Premana. L’intervento è finito intorno alle 19:30.

ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) – È terminato poco dopo le 13:00 l’intervento per soccorrere un ciclista di 39 anni, residente in zona. Era con alcuni amici in mountain-bike dalle parti della chiesa di Santa Maria di Argon ma è caduto e si è fatto male a una caviglia. Non era più in grado di proseguire e allora i compagni hanno chiamato il 112. L’allertamento è arrivato intorno alle 11:40. Sono subito arrivate sul posto le squadre del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, che lo hanno valutato sotto l’aspetto sanitario, messo in sicurezza e imbarellato, per poi trasportarlo fino all’ambulanza.

LANZADA (SO) – Intervento nel pomeriggio di oggi, sabato 8 gennaio 2022, all’Alpe Campagneda, nel territorio del Comune di Lanzada. I tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, Stazione di Valmalenco, sono saliti a quota 2100 metri per soccorrere una ragazza di 25 anni, che aveva riportato una lussazione a una spalla. Alcuni soccorritori del Cnsas erano già in zona e sono intervenuti subito. Nel frattempo, è arrivato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Brescia, che ha portato la giovane infortunata in ospedale. L’intervento è cominciato alle ore 15:00 ed è finito un’ora e mezza dopo.

V. A.