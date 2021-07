Sold out a Palazzo Scintille: 13 mila vaccini in 12 ore all’HUB del Policlinico di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2021 – E’ una giornata da record quella a Palazzo delle Scintille, principale HUB di Regione Lombardia gestito dal Policlinico di Milano. La macchina organizzativa del centro vaccinale ha progressivamente potenziato le dosi somministrate giorno per giorno arrivando ad organizzare una vera e propria giornata no-stop e per l’occasione il centro rimarrà aperto fino alle 22.00.

Palazzo delle Scintille sinora ha viaggiato ad un ritmo giornaliero di oltre 6.000 vaccinazioni con picchi negli ultimi giorni di oltre 9.000 e ora alza il tiro organizzando in un solo giorno la vaccinazione di 13 mila persone: come se si vaccinassero i residenti di un quartiere o un intero Comune dell’hinterland milanese.

Ad accompagnare questa giornata speciale è in programma "La notte delle Scintille", una serie di esibizioni per allietare l'attesa dei vaccinandi: a partire dalle ore 20.00 sino alle 22.30 all'interno del centro vaccinale sono previsti momenti di intrattenimento con i DaMove, artisti e performer di urban street e freestyle e un concerto del Coro dell'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Milano, volontari preziosi sin dal primo giorno di apertura dell'HUB vaccinale.

L’Hub non si ferma qui e nelle prossime giornate, oltre alla programmazione delle oltre 9 mila vaccinazioni è pronto ad accogliere senza prenotazione gli over 60 e tutto il personale scolastico e ad aprire nuove disponibilità di prenotazione per i giovani per garantire un rientro a scuola e in università in sicurezza.

Tutto è pronto per andare incontro alle esigenze di chi rimane in città e a estendere il più possibile la protezione contro il coronavirus. L’organizzazione garantisce con le sue 72 linee vaccinali un percorso veloce di 30 minuti, salvo casi che necessitano qualche minuto in più di osservazione.

Il centro di Piazza VI Febbraio è sempre attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20.

L’Hub di Palazzo Scintille è coordinato e gestito dal Policlinico di Milano in collaborazione virtuosa con ASST Rhodense, ASST Santi Paolo e Carlo, Istituto Nazionale Tumori e Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta. Le linee vaccinali attive sono in media 35, ma sono flessibili e possono rapidamente aumentare fino a 72, modulabili in base all’andamento delle prenotazioni e alle forniture vaccinali.