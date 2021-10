SONDRIO. SOCCORSI DUE CERCATORI DI FUNGHI IN DIFFICOLTA’ A BEMA

(mi-lorenteggio.com) BEMA (SO) – Intervento oggi, domenica 24 ottobre 2021, per la Stazione di Morbegno del Soccorso alpino. Due persone, residenti nel Comasco, si sono trovate in difficoltà mentre erano in cerca di funghi nei boschi sopra Bema, a circa 1300 metri di quota. Erano bloccati in una zona con balze rocciose e per non rischiare oltre hanno deciso di chiedere aiuto. La centrale ha inviato subito le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. In poco tempo i soccorritori li hanno raggiunti e portati a valle.

