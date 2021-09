SONO TRIPLICATI I FURTI DI BULLDOG INGLESI IN UN ANNO

(mi-lorenteggio.com) Roma, 23 Settembre 2021 – Che i furti dei cani fossero un fenomeno tutt’altro che in diminuzione lo sapevamo visto che in Italia viene mediamente rubato un cane ogni 13 minuti, ma che ci fosse un interesse cosi diffuso per una razza specifica fino a fare TRIPLICARE il numero dei furti in un anno non potevamo certamente immaginarlo. Di chi stiamo parlando? del Bulldog Inglese i cui furti secondo le segnalazioni apparse sulle pagine social riferiti a questa razza sono cresciuti a dismisura nei primi sei mesi di quest’anno sono state segnalati 421 furti o sparizione di cani di questa razza in Italia rispetto ai 134 dello scorso anno. I furti secondo quanto appurato avvengono prevalentemente nelle grandi città e nelle aree metropolitane e quasi sempre durante furti in appartamento o nei parchi cittadini dove i ladri sfruttano gli attimi di disattenzione dei proprietari per rubare il cane magari lasciato libero di scorazzare in un parco o in una area cani. “Da quanto ci è dato sapere la maggioranza dei furti sono concentrati in città quali Roma, Milano, Firenze, Napoli e Reggio Calabria- scrive in una nota l’associazione animalista AIDAA- la maggioranza di questi cani sono rubati nelle case e nei parchi. Pensiamo che questi furti siano legati ad un mercato parallelo, i numeri non sono altissimi ma questi cani comunque costano parecchio e quindi molti cani rubati siano destinati alla riproduzione, nei cinque casi in cui i ladri sono stati individuati e messi in fuga si è scoperto che in tutti i casi i malandrini erano nomadi”.