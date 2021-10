Sportelli telematici Buccinasco, convegno on line il 12 ottobre

Dopo l’avvio in estate dello Sportello telematico dell’edilizia e delle attivitàproduttive, l’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Maggiolipropone un incontro di approfondimento. Crediti formativi per agronomi, peritiindustriali, architetti, geometri

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 4 ottobre 2021 – Dal mese di giugno a Buccinasco per professionisti, imprese e cittadini è disponibile lo Sportello telematico dell’edilizia e delle attività produttive, la piattaforma web per la trasmissione telematica delle istanze (https://sportellotelematico.comune.buccinasco.mi.it). L’unico punto di accesso obbligatorio per la presentazione delle procedure di edilizia e urbanistica che evita ai professionisti l’onere di doversi recare all’Ufficio Protocollo del Comune. Un passo importante verso la semplificazione e la dematerializzazione delle pratiche edilizie.

Dopo i primi mesi sperimentali – con un ottimo riscontro da parte di professionisti e imprese – il Comune di Buccinasco organizza un convegno di approfondimento sul tema, in collaborazione con Maggioli, il gruppo che fornisce il servizio, oltre al sito internet comunale e all’APP gratuita Municipium. Il convegno, patrocinato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano e dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, si terrà in modalità on line martedì 12 ottobre dalle 10 alle 12. L’incontro sarà gratuito e valido per i crediti formativi per agronomi, periti industriali, architetti, geometri.

Iscrizione su https://www.globogis.it/news/evento-online-buccinasco

Il programma:

Ore 10 – Saluti di benvenuto Rino Pruiti, sindaco del Comune di Buccinasco

Alberto Bortolotti, consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano

Ore 10.15 – Le strategie per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e professionisti Tommaso Selvano, referente commerciale del Gruppo Maggioli

Ore 10.25 – Sportelli telematici: un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica amministrazione

Giovanni Bonati, manager del Gruppo Maggioli

Ore 10.35 – Presentiamo insieme una pratica telematica

Luigi Marzano, responsabile tecnico dell’area Cittadinanza digitale del Gruppo Maggioli

Ore 11.35 – Cittadinanza digitale: dalle pratiche telematiche alle informazioni in tempo reale

Stefano Ciceri, product manager area Municipium del Gruppo Maggioli

11.45 – Confrontiamoci

Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

V.A.