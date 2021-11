STANDARD ETHICS CONFERMA IL RATING ESG “INVESTMENT GRADE” E MIGLIORA L’OUTLOOK DI BREVE PERIODO DA “STABILE” A “POSITIVO”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 8 novembre 2021 – Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, conferma l’assoluta rilevanza dei temi di sostenibilità nell’ambito della propria strategia aziendale, proseguendo nel rispetto degli impegni definiti nella Roadmap Strategica ESG approvata nel 2020.

A tale riguardo, GHC comunica di aver approvato la Policy Diversity & Inclusion con l’obiettivo di definire indirizzi, linee guida e impegni in merito alle tematiche di diversità ed inclusione fondati sulla comprensione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze di ciascuna persona all’interno del Gruppo.

GHC, infatti, riconosce nella centralità e nell’unicità della persona uno dei suoi pilastri fondanti e ritiene prioritario assicurarsi che tutti i propri dipendenti e collaboratori possano esprimere ogni giorno il proprio potenziale, sentendosi valorizzati nella piena espressione delle proprie caratteristiche, elemento imprescindibile per una gestione aziendale sana e sostenibile nel lungo termine.

Nello specifico, la Policy individua cinque principali ambiti di intervento: (i) non discriminazione e promozione della diversità (con particolare riguardo ai temi legati alla valorizzazione della professionalità femminile, alla tutela dell’orientamento affettivo sessuale e all’inclusione di persone con diversa abilità), (ii) pari opportunità ed equilibrio di genere, (iii) ambiente di lavoro inclusivo, (iv) diversità nella composizione degli organi sociali, (v) diffusione della cultura della diversità in azienda e disponibilità all’ascolto.

Attraverso questa Policy, il Gruppo conferma inoltre il proprio impegno a contribuire attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (“Sustainable Development Goals” o “SDG”) definiti dalle Nazioni Unite e in particolare agli SDG n. 5 (“Parità di genere”), n. 8 (“Lavoro dignitoso e crescita economica”) e n. 10 (“Ridurre le diseguaglianze”).

A conferma della continua e progressiva attenzione posta da GHC nei confronti delle tematiche ESG, la Società rende altresì noto che in data odierna Standard Ethics Ltd. (“Standard Ethics”), agenzia indipendente che emette rating extra-finanziari di sostenibilità, ha migliorato l’outlook di breve periodo di GHC innalzandolo da “Stabile” a “Positivo” e confermando il rating Investment Grade EE-.

Secondo Standard Ethics, le strategie di GHC sono, in generale, allineate alle indicazioni volontarie provenienti da ONU, OCSE e UE e il processo di implementazione delle politiche ESG risulta caratterizzato da una costante attenzione all’innovazione da parte del management, confermando una visione di lungo periodo positiva.

Alessandro Maria Rinaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GHC, ha commentato: “Il miglioramento dell’outlook da “Stabile” a “Positivo” da parte di Standard Ethics, che ha confermato il rating Investment Grade sui temi ESG (EE-), posiziona la Società come operatore best-in-class anche in relazione alle tematiche non finanziarie. GHC, che da sempre considera la sostenibilità un elemento fondante del proprio DNA, proseguirà i suoi sforzi per allinearsi alle indicazioni più virtuose definite in ambito internazionale da ONU, OCSE e Unione Europea, come dimostrato anche dalla recente approvazione di una Policy Diversity & Inclusion allineata alle best practise di mercato”.

Il report di Standard Ethics è disponibile sul sito internet nella sezione “Sostenibilità” / “Rating ESG”. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rating di sostenibilità adottata da Standard Ethics si rinvia al sito www.standardethics.eu.

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 28 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il “Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-Assistenziale”).