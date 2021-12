Statale. I Piccoli Musici per il Concerto di Natale dell’Orchestra d’Ateneo

Una delle più celebri formazioni giovanili corali sul palco dell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2021 – Martedì 21 dicembre, il Natale bussa alle porte della 22ª Stagione musicale dell’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano.

Appuntamento alle ore 20.30 sul palco dell’Aula Magna di via Festa del Perdono 7, per il concerto natalizio che vedrà protagonista il Coro I Piccoli Musici di Casazza, diretti dal fondatore Mario Mora.

La celebre formazione – che annovera, dal 1986 a oggi, esibizioni nei più importanti festival corali internazionali e che sarà protagonista quest’anno, per la 10ª volta, del concerto natalizio dalla Basilica di Assisi del 25 dicembre con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI – condurrà il pubblico milanese in un viaggio tra le atmosfere dei brani di Felix Mendelssohn-Bartholdy (Tre mottetti latini op. 39), Gabriel Fauré (Ave Verum, Maria Mater Gratiae, Salve Regina e il Cantique de Jean Racine op. 11), Johann Sebastian Bach (Sarabanda arrangiata per arpa dalla Suite BWV 996 per liuto) e Marcel Tournier (Vers la source dans le bois) per approdare a un classico come le carole natalizie di Benjamin Britten (A Ceremony of Carols op. 28).

Ad affiancare I Piccoli Musici e il loro direttore Mario Mora, l’arpa di Francesca Tirale e l’organo di Luigi Panzeri che accompagneranno strumentalmente la serata.

Maggiori dettagli sul sito dell’Orchestra.

Prenotazione gratuita e obbligatoria:

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-concerto-di-natale-con-i-piccoli-musici-223193767567