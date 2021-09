STATISTICA. AL VIA IL 1° OTTOBRE IL CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 settembre 2021 – Partirà domani, venerdì 1° ottobre, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat in collaborazione con il Comune di Milano.

Dal 2018 l’Istituto nazionale di statistica rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il campione delle famiglie sarà coinvolto nel Censimento attraverso due tipologie di rilevazioni: Areale, che riguarderà circa 2.500 famiglie, e da Lista, che ne coinvolgerà circa 4.200.

Nel primo caso da domani, venerdì 1° ottobre, e fino a mercoledì 13 ottobre, un rilevatore del Comune di Milano effettuerà un primo passaggio per gli indirizzi campione, affiggendo le locandine e distribuendo le lettere informative nelle cassette postali.

Successivamente, a partire dal 14 ottobre, le famiglie riceveranno la visita a casa di un rilevatore del Comune di Milano, che dovrà esibire un tesserino di riconoscimento con nome e fotografia e consegnare una lettera di presentazione dell’indagine. Il rilevatore comunicherà alle famiglie le diverse modalità di compilazione del questionario, spiegando che la raccolta delle informazioni può avvenire compilando il questionario presso il proprio domicilio o presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR), in via Bergognone 30 (con intervista faccia a faccia o autocompilazione in presenza dell’operatore comunale o del rilevatore).

Lunedì 4 ottobre partirà la seconda tipologia di rilevazione: l’Istat ha estratto dalle liste anagrafiche del Comune un campione di famiglie che riceveranno una lettera informativa con le credenziali per procedere alla compilazione online del questionario.

Il Censimento permanente della popolazione rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta e tutte le informazioni raccolte sono garantite dalla legge sotto il profilo della tutela e della riservatezza.

Per maggiori informazioni e per assistenza è possibile contattare il numero verde del Comune di Milano 800.468.800 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30-alle 16.30).