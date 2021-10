Subito festa per l’Allianz Powervolley Milano: vittoria per 3-2 nel debutto in campionato contro Monza

(mi-lorenteggio.com) MILANO – L’Allianz Powervolley Milano comincia alla grande la regular season vincendo il derby contro la Vero Volley Monza per 3-2. I primi punti in classifica fanno certamente sorridere Piano e compagni e tutti i 1.930 spettatori presenti all’Allianz Cloud che hanno reso la sfida ancora più calorosa. MVP dell’incontro Barthélémy Chinenyeze, autore di 13 punti complessivi, frutto di 12 attacchi e un muro vincente. Da segnalare anche gli esordi ufficiali in Superlega di Yuri Romanò (autore dell’ultimo punto) e Matteo Maiocchi (decisivo nel secondo set.

Coach Roberto Piazza comincia la sfida con Paolo Porro al palleggio, Patry opposto, Piano-Chinenyeze centrali, Ishikawa-Jaeschke schiacciatori e libero Pesaresi. Dall’altra parte Eccheli si affida al duo Orduna-Grozer sulla diagonale principale, ai centri Grozdanov e Galassi, alle bande Dzavoronok e Davyskiba e al libero Federici.

Nel primo set si impone la formazione brianzola sin dai primi scambi. Un mani-out di Dzavoronok vale infatti il 6-9 e costringe Piazza a giocarsi subito un time out. La sosta, tuttavia, non serve a svegliare i padroni di casa, che affondano fino al -8 (9-17). La buona notizia, qualche scambio dopo, è l’ingresso in campo di Yuri Romanò, che in questo modo debutta ufficialmente in Superlega. Chiude i conti un attacco da seconda linea di Dzavoronok (18-25).

Cambia faccia Milano nel secondo parziale e lo dimostra portandosi sul 6-2 con un muro di capitan Piano. Monza però non si stacca mai del tutto e aggancia i padroni di casa a quota 15 con un muro di Grozer su Patry. I brianzoli arrivano addirittura sul +3 (17-20) con un attacco di Dzavoronok sulle mani di Ishikawa (c’è voluto un lungo video check per stabilirlo). Sotto 21-24, la Powervolley riesce ad annullare le tre palle set e a portarsi a casa la seconda frazione (27-25) con due ace del neo entrato Matteo Maiocchi (anche lui al debutto in Superlega).

Il terzo set è tutto a tinte bianco blu: la squadra di Piazza alza i giri del motore in battuta e in fase muro-difesa senza mai lasciare scampo alla Vero Volley. Il punteggio progressivo parla chiaro: 8-7, 16-12, 21-14 e 25-15, a giocare c’è solo quasi ed esclusivamente Milano.

Nel quarto parziale c’è molto più equilibrio. Una battuta vincente di Dzavoronok vale il +2 (11-13) per Monza, ma la Powervolley è brava ad annullare subito il gap sfruttando anche un’invasione sottorete di Orduna (13-13). La forbice tra le due formazioni si allarga nuovamente in favore degli ospiti che avanzano sul + 3 (16-19) con due muri ai danni di Porro prima e Ishikawa poi. Piazza decide così di fermare il gioco, ma la Vero Volley non si ferma e resta avanti fino al 20-25 finale.

Si decide tutto al tie-break e la Powervolley parte con le marce altissime andando subito sul 5-1. Il cambio campo arriva sull’8-4 e da lì in poi non c’è storia: chiude un attacco di Romanò che vale il 15-8 e i primi due punti in classifica.

Il prossimo weekend sarà dedicato alla Supercoppa Italiana che vedrà coinvolte Monza, Civitanova, Perugia e Trentino: Milano tornerà in campo a Piacenza il 30 ottobre per la terza giornata di campionato.

Barthélémy Chinenyeze (Allianz Powervolley Milano): “È stato un match molto difficile perché non abbiamo iniziato molto bene. Solo dopo il primo set e palla dopo palla siamo entrati in partita e alla fine abbiamo giocato molto bene. Anche il terzo set lo abbiamo vinto con un buon margine, ma non è stato facile portarselo a casa. Abbiamo fatto il nostro gioco e non abbiamo pensato a loro. Anche la prossima con Piacenza sarà una sfida molto difficile, hanno una buona squadra con giocatori di altissimo livello. Penso che inizialmente per queste partite dobbiamo pensare come giochiamo noi, per il resto vediamo”.

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – VERO VOLLEY MONZA 3-2

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: Porro 4, Patry 15, Piano 4, Chinenyeze 13, Ishikawa 14, Jaeschke 18, Pesaresi (L); Romanò 1, Maiocchi 3, Mosca 1. Non entrati: Staforini, Daldello (L), Djokic

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 1, Grozer 17, Grozdanov 10, Galassi 7, Dzavoronok 19, Davyskiba 14, Federici (L); Karyagin 1, Calligaro, Beretta, Gaggini (L). Non entrati: Galliani, Mitrasinovic

Arbitri: Zanussi, Curto

Durata set: 24’, 39’, 22’, 24’, 16’. Durata partita: 125’

Spettatori: 1.930 (impianto: Allianz Cloud)

MVP: Barthélémy Chinenyeze