SuperLega 2021/22, il calendario ufficiale: debutto con il derby lombardo per l’Allianz Powervolley Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 luglio 2021 – Ufficializzato il calendario del 77° Campionato di Serie A1 Superlega Credem Banca (stagione 2021/22), che prenderà il via domenica 10 ottobre.

Turno di riposo nella prima giornata di Campionato per l’Allianz Powervolley Milano che debutterà ufficialmente nel suo ottavo anno di Superlega domenica 17 ottobre tra le mura dell’Allianz Cloud con il Vero Volley Monza nel derby lombardo. Inizio entusiasmante per i milanesi che proseguono con la terza giornata migrando in terra piacentina per la prima trasferta di stagione (domenica 31 ottobre). Fa capolino il mese di ottobre con la trasferta a Vibo Valentia per la 4° giornata (3 novembre). Seguita un inizio di novembre intenso per Piano e compagni impegnati nei primi big match del campionato: 5° giornata (7 novembre) con Civitanova e 6° giornata (14 novembre) con Perugia. Procede poi a ritmo serrato il percorso di Milano che vedrà coach Piazza e i suoi ragazzi affrontare in serie Verona, Cisterna e Ravenna, chiudendo così anche il mese di novembre. Nell’11° (8 dicembre) e 12° giornata (12 dicembre) la formazione ambrosiana sarà impegnata rispettivamente con Modena e Trento, non prima di aver affrontato tra le mura di casa Padova nella 10° (5 dicembre). Infine, il roster milanese chiuderà il girone di andata in terra tarantina il 19 dicembre.

24 partite, 12 trasferte e 5 incontri infrasettimanali. Si svilupperà così la regular season dell’Allianz Powervolley Milano in poco più di cinque mesi, tra il 10 ottobre e il 20 marzo, al termine della quale si aprirà la post season (27 marzo) con i quarti di finale Play Off Scudetto (al meglio delle 3 gare), per poi procedere con semifinali e finale (al meglio delle 5). Il calendario sarà intermezzato con le Final Four di Supercoppa che avranno luogo tra la 2° e 3° giornata di campionato (23 e 24 ottobre), mentre la Coppa Italia riprende il suo formato tradizionale con i quarti al termine del girone di andata (2 gennaio) e le Final Four tra la 18° e 19° giornata (22-23 gennaio).

Di seguito il calendario dell’Allianz Powervolley Milano (le date potranno subire variazioni per esigenze televisive):

1° giornata – (10 ottobre 2021 – 26 dicembre 2021)

Allianz Powervolley Milano – riposo

2°giornata – (17 ottobre 2021 – 29 dicembre 2021)

Allianz Powervolley Milano – Vero Volley Monza

3° giornata – (31 ottobre 2021 – 6 gennaio 2022)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Powervolley Milano

4° giornata – (3 novembre 2021 – 9 gennaio 2022)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Powervolley Milano

5° giornata – (7 novembre 2021 – 16 gennaio 2022)

Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova

6° giornata – (14 novembre 2021 – 30 gennaio 2022)

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Powervolley Milano

7° giornata – (21 novembre 2021 – 6 febbraio 2022)

Allianz Powervolley Milano – Verona Volley

8° giornata – (24 novembre 2021 – 13 febbraio 2022)

Allianz Powervolley Milano – Top Volley Cisterna

9° giornata – (28 novembre 2021 – 20 febbraio 2022)

Consar Ravenna – Allianz Powervolley Milano

10° giornata – (5 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022)

Allianz Powervolley Milano – Pallavolo Padova

11° giornata – (8 dicembre 2021 – 6 marzo 2022)

Modena Volley – Allianz Powervolley Milano

12° giornata – (12 dicembre 2021 – 13 marzo 2022)

Allianz Powervolley Milano – Itas Trentino

13° giornata – (19 dicembre 2021 – 20 marzo 2022)

Prisma Taranto – Allianz Powervolley Milano