Tangenziale ovest: due incidenti tra Rozzano e Quinto de’ Stampi, 4 feriti

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 1 settembre 2021 – Il traffico sulle tangenziali milenesi sta tornando alla normalità ed è aumento molto dopo la pausa estiva.

Due gli incidente che hanno interessato la Tangenziale Ovest nella giornata di oggi. Entrembi sono avvenuti all’altezza dello svincolo di Rozzano Quinto de’ Stampi lungo la carreggiata nord.

Il primo incidente è avvenuto stamane intorno alle ore 8.20, quando due donne, una di 27 anni e una di 46 anni, dopo un tamponamento, sono state trasportate in codice verde, una al San Paolo e l’altra all’Humanitas di Rossano.

Più serio l’incidente avvenuto, sempre alla stessa altezza, sempre lungo la carreggiata nord, intorno alle ore 14.45, quanto un Tir e una vettura si sono scontrati. Ferita una coppia di 74enni, che soccorsi dal personale medico e sanitario di due ambulanze e di un’automedica, coadiuvato dai Vigili del Fuoco, sono stati trasportati uno in codice giallo e uno in codice verde all’ospedale Humanitas di Rozzano.

In entrembi gli eventi è giunta subito la Polstrada, che oltre a deviare il traffico, per permettere le operazioni di soccorso, ha fatto tutti i rilievi per accertare la dinamica e tutte le respondabilità.

V. A.